Najpopularniejsze auta w Polsce w styczniu. Toyota deklasuje konkurencję

Spis treści: 01 Sprzedaż samochodów osobowych w styczniu 2023 roku. Podium producentów bez zmian

02 Najpopularniejsze samochody osobowe to modele Toyoty

03 Klienci indywidualni i firmowi stawiają na Toyotę

04 Sprzedaż samochodów dostawczych w styczniu. Liderem wciąż Renault

05 Sprzedaż samochodów dostawczych. Jakie modele najchętniej kupowali Polacy?

W styczniu 2023 roku zarejestrowano w Polsce 40 217 samochodów osobowych oraz dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. W porównaniu do pierwszego miesiąca 2022 roku jest to znaczący wzrost, ponieważ sprzedano o 20,15 proc. więcej aut. W odniesieniu do grudnia 2022 roku, okaże się jednak, że liczba rejestracji zmniejszyła się o 5,61 proc. - podaje Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar.

Sprzedaż samochodów osobowych w styczniu 2023 roku. Podium producentów bez zmian

W poprzednim miesiącu w Polsce zarejestrowano 35 047 samochodów osobowych. Oznacza to wzrost o 20,95 proc. w porównaniu do stycznia 2022 roku i zarazem spadek o 4,95 proc. w odniesieniu do grudnia minionego roku.

Reklama

Nowy rok nie wprowadził zmian na podium najpopularniejszych producentów w Polsce. Pozycję lidera niezmiennie dzierży Toyota. Samochody japońskiej marki zostały zarejestrowane w liczbie 7 991 sztuk, a to oznacza wzrost o 39,51 proc. względem stycznia poprzedniego roku. Toyota zanotowała udział w rynku na poziomie 22,8 proc.

Drugie miejsce wciąż zajmuje Skoda. Liczba zarejestrowanych aut czeskiego producenta wyniosła 3 595 (wzrost o 33,54 proc. względem stycznia 2022). Udział marki w rynku w styczniu to 10,02 proc.

Podium niezmiennie zamyka Kia, która zanotowała 2 641 zarejestrowanych aut. Jako jedyny producent z podium koreańska marka zaliczyła spadek względem analogicznego okresu w 2022 roku. Wyniósł on 18,64 proc. Udział w polskim rynku Kia zanotowała na poziomie 7,54 proc.

Najpopularniejsze samochody osobowe to modele Toyoty

Lista najpopularniejszych modeli w styczniu 2023 roku prezentuje się następująco:

Toyota Yaris Cross - 1761 sprzedanych egzemplarzy Toyota Corolla - 1 729 Toyota Yaris - 1 410 Toyota Corolla Cross Toyota RAV4 - 779 Dacia Sandero - 746 Skoda Kamiq - 730 Kia Sportage -724 Skoda Fabia - 696 Skoda Octavia - 646

Jak widać w zestawieniu niepodzielnie króluje Toyota. W pierwszej piątce rankingu znalazły się wyłącznie modele japońskiego producenta. Nowy rok przyniósł jednak pewne roszady na pozycji lidera. Corolla, znajdująca się na pierwszym miejscu jeszcze w grudniu 2022 roku, musiała w minionym miesiącu ustąpić miejsca modelowi Yaris Cross. Ten zaś, w porównaniu ze styczniem poprzedniego roku zanotował wzrost o 196,46 proc.

Drugie miejsce na podium przypadło niedawnemu liderowi - Corolli. Ona również zaliczyła wzrost sprzedaży, choć nie był on tak imponujący, jak w przypadku lidera zestawienia. Wyniósł 2,98 proc. Ostatnią pozycję na podium zajął model Yaris. Ten zaś zanotował wzrost na poziomie 51,13 proc. Oprócz samochodów Toyoty znalazł się jeszcze jeden model producenta pochodzącego z Azji. Była to Kia Sportage. Honoru europejskiej motoryzacji w pierwszej dziesiątce zestawienia bronią znajdująca się na szóstej pozycji Dacia Sandero i trzy modele Skody - Kamiq, Fabia oraz Octavia.

Klienci indywidualni i firmowi stawiają na Toyotę

W przypadku najpopularniejszych aut wśród klientów indywidualnych Toyota zajmuje... całe podium. Liderem jest Yaris Cross, zakupiony w liczbie 852 sztuk (wzrost o 121,3 proc.). Drugie miejsce zdobył Yaris (494 auta, spadek o 0,8 proc.), a trzecie Corolla Cross (439 samochodów).

Pierwsza trójka należy do Toyoty również w zestawieniu najchętniej kupowanych samochodów przez klientów firmowych. Tutaj pierwsze miejsce należy do Corolli (1 546 samochodów, wzrost o 8,11 proc.). Druga lokata przypadła modelowi Yaris (916 sztuk, wzrost o 110,57 proc.). Podium zamyka Yaris Cross (909 sztuk, wzrost aż o 334,93 proc.).

Ponadto w pierwszej piątce zestawienia znalazła się również Toyota RAV4 (5. miejsce, 518 sztuk, spadek o 32,2 proc.). Jedynym modelem z pięciu pierwszych aut zestawienia, który nie należy do Toyoty, jest znajdująca się na 4. lokacie Skoda Octavia (576 egzemplarzy, spadek o 27,27 proc.).

Sprzedaż samochodów dostawczych w styczniu. Liderem wciąż Renault

W styczniu 2023 roku zarejestrowano w naszym kraju 5 170 samochodów dostawczych. W porównaniu ze styczniem 2022 roku jest to wzrost o 15 proc. Wynik ten jest jednak o 9,84 proc. gorszy niż w grudniu minionego roku.

Nowy rok nie przyniósł zmian na pozycji lidera, jeśli chodzi o producentów. Wciąż pierwsze miejsce zajmuje Renault. W styczniu zarejestrowano 1 178 samochodów tej marki (spadek o 10,49 proc. w porównaniu do stycznia 2022 r.). Udział producenta w rynku wyniósł 22,79 proc. Zmiany nie zaszły również na drugim miejscu. W dalszym ciągu znajduje się na nim Fiat z liczbą 920 zarejestrowanych samochodów (wzrost o 178,79 proc.). Udział Fiata w polskim rynku wyniósł w styczniu 17,79 proc. Podium w styczniu zamyka Ford. W minionym miesiącu zarejestrowano 577 samochodów amerykańskiego producenta (wzrost o 14,03 proc.). Jego udział w polskim rynku wyniósł 11,16 proc.

Sprzedaż samochodów dostawczych. Jakie modele najchętniej kupowali Polacy?

Pierwsza dziesiątka najchętniej kupowanych modeli dostawczych w styczniu 2023 wygląda następująco:

Renault Master - 868 sprzedanych egzemplarzy Fiat Ducato - 474 IVECO Daily - 434 Mercedes Sprinter - 431 Fiat Doblo - 339 Toyota Proace City - 248 Ford Transit - 224 Renault Express Van - 162 Peugeot Boxer - 145 Renault Trafic - 142

Pierwszy miesiąc 2023 roku nie przyniósł zmian, jeśli chodzi o najchętniej kupowany model samochodu dostawczego. Ponownie zostało nim Renault Master, jednak, względem stycznia 2022 roku, zaliczyło spadek o 17,25 proc. Na drugiej pozycji uplasował się Fiat Ducato z imponującym wzrostem, wynoszącym 334,86 proc. Podium zamyka IVECO Daily, które również zanotowało wzrost. Wyniósł on 43,23 proc.

***