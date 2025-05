Rozwój motoryzacji to m.in. wyposażanie pojazdów w coraz to nowe i bardziej zaawansowane technologie dotyczące bezpieczeństwa. W nowych samochodach znajdziemy szereg czujników i lidarów, które mają być swego rodzaju dodatkowymi oczami kierowcy w monitorowaniu otoczenia. Ich rola nie polega tylko na wspieraniu osoby siedzącej za kierownicą. Są one podstawą działania systemów jazdy autonomicznej. To dzięki tym układom auto "widzi" co dzieje się wokół niego.

W tym miejscu warto dodać, że jest to nieodłączna cecha lidarów stosowanych ogólnie w nowych autach, a nie tylko we wspomnianym modelu. Lidar wystrzeliwuje wiązkę laserową, a następnie liczy czas do jej powrotu, by określić odległość od poszczególnych elementów otoczenia. Laser jest klasyfikowany jako bezpieczny dla oczu, ale w przypadku aparatów może doprowadzić do poważnych uszkodzeń. Wynika to z faktu, że światło lasera ma bardzo dużą gęstość energii, w efekcie czego przepala ona matrycę. Objawia się to właśnie kolorowymi kropkami i liniami na ekranie.