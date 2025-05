Fabryka w Gandawie została zmodernizowana, inwestując 850 mln zł w dostosowanie do produkcji model na nowej platformie SEA2. Powstało również 350 nowych miejsc pracy.

Produkcja Volvo EX30 została przeniesiona z Chin do Belgii, co stanowi inwestycję w przyszłość elektromobilności i europejskiego rynku.

Model EX30 ma dla Volvo Cars ogromne znaczenie w kontekście dalszego umacniania pozycji na europejskim rynku elektrycznych aut klasy premium. Inwestycja w europejską produkcję EX30 w Gandawie doskonale wpisuje się w naszą długofalową strategię, zgodnie z którą budujemy samochody tam, gdzie sprzedają się najlepiej. Nasza elastyczna, globalna sieć produkcyjna zwiększa odporność firmy na zmienną sytuację na rynkach i pozwala nam szybko dostosowywać do niej naszej plany

Modernizacja fabryki i dostosowanie do produkcji EX30 w Belgii kosztowało 850 mln zł

Fabryka w Gandawie produkuje już Volvo EX40 we wszystkich wersjach napędowych, a także modele EC40, XC60 i V60. Belgia nie jest jednak rajem dla producentów samochodów - niedawno Audi zamknęło swoją fabrykę modelu Q8 e-tron w Brukseli. To jeden z powodów, dla których szwedzki producent początkowo nie planował produkcji modelu EX30 poza Chinami. Państwo Środka wydawało się idealnym miejscem ze względu na bliskość łańcuchów dostaw, rozwinięte szlaki handlowe, korzystny stosunek kosztów do ceny oraz wysoki poziom zaawansowania technologicznego.