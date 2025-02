Volvo zaprezentowało nowy model elektrycznego SUV-a, który został stworzony z przeznaczeniem do jazdy "poza utwardzonymi szlakami". Jak twierdzi producent, samochód zaprojektowano tak, by zaspokoić potrzeby ludzi "którzy oczekują wielkich doświadczeń od swojego małego, w pełni elektrycznego SUV-a". To samochód, który idealnie sprawdzi się w survivalowej scenerii, z dala od zgiełku miasta.