Koncern stawia określone wymagania, które są niezbędne do spełnienia, aby móc liczyć na pozytywne rozpatrzenie składanych wniosków. Istotne jest to, aby przeglądy wadliwych pojazdów były zgodne z harmonogramami producenta i aby były dokonywane przez dowolne specjalistyczne serwisy samochodowe. Zwraca się również uwagę na to, że diagnostyka i naprawa muszą być przeprowadzane w autoryzowanej sieci serwisowej producenta.

Obecne wersje silników zostały stworzone w taki sposób, by wyeliminować problemy poprzednich generacji. Potwierdzają to testy przeprowadzone w rygorystycznych warunkach drogowych, co ma przekonać klientów do kontynuowania korzystania z modeli marek należących do koncernu.