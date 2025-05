Toyota RAV4 jest na rynku już od ponad 30 lat. Model debiutował w 1994 roku i był rozwinięciem konceptu zaprezentowanego pięć lat wcześniej. W ciągu trzech dekad spędzonych na rynku model doczekał się pięciu wcieleń, które trafiły do klientów w łącznej liczbie przeszło 15 mln egzemplarzy. Toyota RAV4 cieszy się popularnością nie tylko na świecie, ale także w naszym kraju. Z danych IBRM Samar wynika, że był to dziewiąty najchętniej kupowany samochód osobowy w Polsce w całym 2024 roku. Do klientów trafiło 10 338 egzemplarzy.