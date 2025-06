W 2016 roku, podczas pracy na planie filmu "Inferno" w Budapeszcie, Tom Hanks zrobił sobie zdjęcie z Fiatem 126p zaparkowanym na ulicy, żartując, że to jego nowe auto. Zdjęcie to szybko zyskało popularność w polskich mediach, co w szczytnym celu postanowiła wykorzystać Monika Jaskólska, inicjatorka akcji "Nie wypada nie pomagać". Celem kampanii było zebranie funduszy na wsparcie Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej.