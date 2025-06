Nowe, zielone znaki drogowe 350.1. Polacy mogą je zobaczyć na wakacjach

Biały symbol roweru na zielonym tle umieszczony na kwadratowej tablicy przypominającej oznakowanie autostrady – ten znak drogowy można spotkać już w co najmniej kilku krajach europejskich, a zwłaszcza w Niemczech. W tamtejszych przepisach oznaczono go numerem 350.1, a mandaty za niestosowanie się do niego wynoszą nawet 400 zł.