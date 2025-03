Widząc taki znak, kierowca pojazdu wielośladowego musi wiedzieć, że obowiązuje go zakaz wyprzedzania jednośladów. Innymi słowy, samochody nie mogą wyprzedzać ani rowerów, ani motocykli na odcinku, gdzie znajduje się takie oznaczenie. Co ciekawe, zakaz ten nie dotyczy wyprzedzania jednośladów przez inne jednoślady - rowerzysta może wyprzedzić innego rowerzystę, a motocyklista innego motocyklistę.

W Polsce nie istnieje bezpośredni odpowiednik tego znaku. Co więcej, nasz krajowy znak B-25 “zakaz wyprzedzania” odnosi się jedynie do zakazu wyprzedzania wielośladowych pojazdów silnikowych przez inne pojazdy silnikowe. Oznacza to, że w Polsce kierowca samochodu może zgodnie z prawem wyprzedzić rowerzystę lub motocyklistę na odcinku z zakazem wyprzedzania, o ile nie wiąże się to z przekroczeniem linii ciągłej.