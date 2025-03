W Niemczech istnieje około 20-25 milionów znaków drogowych regulujących ruch i wskazujących drogę. Niemieckie przepisy ruchu drogowego (StVO) obejmują ponad 650 różnych znaków, podzielonych, podobnie jak w Polsce, na kategorie takie jak znaki nakazu, ostrzegawcze i informacyjne. Uwzględniając wszystkie warianty i znaki dodatkowe, liczba ta wzrasta do około 1000 różnych typów.

Wśród tej ogromnej liczby znaków, znak orientacyjny wyróżnia się wyjątkową rzadkością - istnieje dokładnie 13 takich znaków na terenie całych Niemiec. Co ciekawe, nie jest on uznawany za oficjalny znak drogowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym i dla ludzi prowadzących pojazdy nie ma żadnego znaczenia - można go spokojnie ignorować podczas jazdy.