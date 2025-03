Auto zasłonięte kreskami. Nowy znak P-33 zaskakuje kierowców

Piktogram jaki znajdziemy na znaku P-33 dobrze pasuje to jego znaczenia, ale dla osoby nie znającej go, może stanowić sporą zagadkę. Widoczna na nim tylna połowa samochodu reprezentuje pojazd, który wjeżdża w coś, albo już w coś wjechał i w tym czymś utknął. Łatwo domyślić się, że chodzi tu o ostrzeżenie przed jakimś niebezpieczeństwem, ale jakim?

Otóż znak P-33 ustawia się w miejscach, które są narażone na pojawienie się zjawisk atmosferycznych znacznie ograniczających widoczność, takich jak mgła, dym, deszcz, czy śnieg. To ważne ostrzeżenie, ponieważ kierowcy zwykle widzą z daleka, że zbliżają się do obszaru z ograniczoną widocznością, ale dopiero po wjechaniu na przykład we mgłę przekonują się, że niemal nic przed sobą nie widzą.

Warto przy okazji przypomnieć, co przepisy mówią na temat używania oświetlenia we mgle. Przede wszystkim nie wolno jechać wtedy na światłach do jazdy dziennej - obowiązkowo należy włączyć światła mijania. Przednie światła przeciwmgłowe to też dobry pomysł, choć powinniśmy już ocenić sami, czy poprawiają one w danej sytuacji naszą widoczność. Inaczej jest z tylnymi światłami przeciwmgielnymi. Ich stosowanie precyzyjnie określa Prawo o ruchu drogowym: