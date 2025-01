Francuzi wymyślili to znacznie lepiej niż Niemcy. Wprowadzając do gamy elektrycznego hatchbacka segmentu C nie wymyślili mu nowej nazwy (jak VW z ID.3), ale wykorzystali dobrze znaną, ugruntowaną na rynku i w świadomości użytkowników nazwę Megane. Zrezygnowali z produkcji „swojego Golfa” w wersji spalinowej i wprowadzili go jako elektryka. Firmy flotowe, które dotąd jeździły Meganami, a w związku ze zmianą przepisów potrzebują zelektryfikowanej gamy, dalej będą jeździły Meganami. A klienci indywidualni, którzy preferują przesiadkę z hatchbacków do crossoverów i SUV-ów, dostali Megane właśnie w takiej wersji, ale nazwane Symbioz.

Najprościej mówiąc, Symbioz to trochę dłuższy Captur. Ale niesie to sporo zalet Adam Majcherek INTERIA.PL

Tak to widzę i swoją tezę planuję udowodnić w teście Symbioza, który właśnie przyjechał do redakcji. Co konkretnie mamy na tapecie?

Uniwersalny SUV dla rodziny. Renault Symbioz – wymiary

Symbioz ma 4,4 metra długości, co plasuje go w popularnym i uniwersalnym segmencie C (Megane). Ma do tego prawie 1,8 metra szerokości i dokładnie 157 cm wysokości. Rozstaw osi wynoszący 2,64 metra obiecuje przestronne wnętrze. Z prześwitem wynoszącym 169 mm możemy być spokojni o to, że Symbiozowi nie będą straszne wyższe krawężniki i w żadnych warunkach nie będzie szurał brzuchem po progach zwalniających.

Prześwit w Symbiozie to niemal 17 cm Adam Majcherek INTERIA.PL

Renault Symbioz: wymiary Długość 4 413 cm Szerokość 1 797 cm Wysokość 1 575 cm Rozstaw osi 2 638 cm Przedni zwis 892 mm Tylny zwis 890 mm Prześwit 169 mm

Bagażnik Renault Symbioz

Będąc przy liczbach zwrócę jeszcze uwagę na przestrzeń bagażową. Podstawowa pojemność bagażnika to 492 litry. Podstawowa, to znaczy z kanapą przesuniętą maksymalnie do tyłu. Tak, ktoś w Renault stwierdził, że dla zwiększenia funkcjonalności wnętrza warto zamontować kabinę, którą będzie można przesunąć. Można ją przemieścić o 16 centymetrów, płynnie zwiększając w ten sposób pojemność bagażnika nawet do 624 litrów. Dzieje się to oczywiście kosztem ilości miejsca na nogi pasażerów, przy maksymalnym przesunięciu kanapy do przodu zostaje go tyle co nic, ale z powodzeniem będzie tam mógł podróżować np. pies. A jeśli siedzący z przodu nie są szczególnie wysocy i podsuną swoje fotele bliżej kokpitu, to na kanapie wciąż będzie można usiąść.

Po przesunięciu kanapy i powiększeniu bagażnika, na kanapie nie zostaje zbyt wiele miejsca Adam Majcherek INTERIA.PL

Po złożeniu oparć kanapy (dzielone 1/3 do 2/3)przestrzeń ładunkowa rośnie do niemal 1600 litrów. Renault wylicza jeszcze precyzyjnie, że schowki w kabinie mają w sumie pojemność 24,7 litra.

Wysokość podłogi bagażnika można regulować. Na zdjęciu znajduje się w górnym położeniu Adam Majcherek INTERIA.PL

Renault Symbioz: pojemność bagażnika Minimalna 492 l Po przesunięciu kanapy 628 l Po złożeniu oparć 1582 l Pojemność schowków 24,7 l

Silniki dostępne w Renault Symbioz

Francuski producent zdecydował, że Symbioz oferowany będzie wyłącznie w jednej wersji napędowej – jako hybryda. Napęd nazywa się E-Tech full hybrid i jego głównym elementem jest czterocylindrowy, wolnossący silnik o pojemności 1,6 litra i mocy 94 KM. Za wsparcie służą mu dwa silniki elektryczne (silnik elektryczny o mocy 36 kW i wysokonapięciowy rozrusznik-alternator typu HSG – High-Voltage Starter Generator o mocy 18 kW), czerpiące energię z akumulatora trakcyjnego o pojemności 1,2 kWh. Całość spina bezsprzęgłowa, wielotrybowa skrzynia biegów z 14 kombinacjami przełożeń czterech biegów do obsługi jednostki benzynowej i dwóch do elektrycznej. Brzmi to dość skomplikowanie, więc sprawdzimy, jak działa w praktyce.

Wnętrze jest praktycznie rozplanowane, a system multimedialny – prosty w obsłudze Adam Majcherek INTERIA.PL

Auto rusza w trybie elektrycznym, dzięki czemu Symbioz może poruszać się po mieście w trybie w pełni elektrycznym przez 80 proc. czasu jazdy, a zużycie paliwa może być nawet o 40% niższe niż w wersji z silnikiem spalinowym w cyklu miejskim. Na autostradzie konstrukcja zespołu napędowego zapewnia przeniesienie całego momentu z silnika spalinowego na koła, bez strat związanych z niepotrzebnym uruchamianiem silnika elektrycznego.

W sumie układ napędowy Symbioza ma 145 KM mocy, a według danych technicznych, średnie zużycie paliwa wynosi 4,7 l/100 km. Pierwsze testy wskazują zużycie ok. 6,5 litra na 100 km na trasach szybkiego ruchu i 4,8 do 5,1 w mieście.

W wersji iconic Renault Symbioz wyjeżdża z salonu na 19-calowych obręczach Adam Majcherek INTERIA.PL

Dostępne wersje wyposażenia Renault Symbioz

W polskich salonach Symbioz oferowany jest w czterech wersjach wyposażenia:

evolution

techno

esprit Alpine

iconic

Poza wyposażeniem każda różni się też kolorystyką wykończenia wnętrza. Każda z wersji ma inną tapicerkę, utrzymaną w odmiennym stylu zgodnie z profilem klientów docelowych. Fotele w wersji techno są pokryte grubą tkaniną zdobioną dyskretnym haftowanym logo, z żółtymi przeszyciami oraz żółtymi i szarymi lamówkami. W wersji esprit Alpine pojawiają się charakterystyczne dla niej niebieskie przeszycia i boczne elementy foteli pokryte tkaniną powlekaną tworzywem, a na oparciach i siedzeniach zobaczymy tę samą sportową tkaninę techniczną co na desce rozdzielczej i panelach drzwiowych.

Siedzenia w wersji iconic są pokryte dzianiną techniczną o grubym splocie, która przywodzi na myśl wysokiej klasy sportowe wyposażenie. Na oparciu pojawia się fragment gigantycznego logo oraz przeszycia i lamówki w złotym odcieniu.

Fotele w wersji iconic mają ozdobne złote lamówki Adam Majcherek INTERIA.PL

Wprowadzając ten model do sprzedaży producent podkreślał bogactwo systemów wspierających kierowcę w podróży. Wylicza ich 29, a na kompletny zestaw składają się m.in. rozwiązania wspomagające prowadzenie auta takie jak Active Driver Assist, które pomaga w uniknięciu mandatu za zbyt szybką jazdę.

To system jazdy autonomicznej poziomu 2 – przydatny szczególnie na autostradzie i w korkach. Rozwiązanie to, znane z innych modeli marki, w nowej odsłonie zostało wzbogacone o kontekstowe przetwarzanie danych, aby rozszerzyć zakres jego wykorzystania poza same drogi szybkiego ruchu. Łączy ono aktywny regulator prędkości z funkcją Stop & Go, asystenta utrzymania samochodu na pasie ruchu i system rozpoznawania znaków drogowych. Dzięki jednoczesnemu wykorzystaniu danych geolokalizacji i specjalnych map, samochód może jechać w sposób autonomiczny – zgodnie z przepisami kierowca musi jedynie od czasu do czasu kłaść dłonie na kierownicy. Znakomicie sprawdza się chociażby podczas jazdy w korku.

Duży napis na pokrywie bagażnika nie pozwala na pomylenie Symbioza z innym modelem w gamie Adam Majcherek INTERIA.PL

Ponadto na pokładzie Renault Symbioz znajdziemy jeszcze:

System wspomagania nagłego hamowania na skrzyżowaniach (Automatic Emergency Braking System Junction Function)

System monitorowania martwego pola (Blind Sport Warning – BSW)

Asystent utrzymania samochodu na pasie ruchu (Lane Keeping Assist – LKA)

System kontroli pasa ruchu (Lane Departure Warning – LDW)

System kontroli zmęczenia kierowcy (Driver Attention Alert – DAA)

Regulator i ogranicznik prędkości

Inteligentny, aktywny regulator prędkości (Intelligent Adaptative Cruise Control – i-ACC)

System kontroli bezpiecznej odległości (Distance Warning – DW)

System wspomagania ruszania pod górę (Hill Start Assist – HSA)

Zestaw kamer 360°

Przednie, tylne i boczne czujniki wspomagania parkowania (Rear, Front and Side Park Assist)

System wspomagania wyjeżdżania tyłem z miejsca parkingowego (Rear Cross Traffic Alert – RCTA)

Funkcję bezpiecznego wysiadania (Occupant Safe Exit Alert – OSE)

Ile kosztuje Renault Symbioz?

Obecnie cennik modelu startuje z poziomu 128 900 zł za wersję evolution. Testowany egzemplarz to auto w specyfikacji wyposażenia iconic, wycenionej na 151 900 zł. Pośrednie wersje kosztują odpowiednio 135 900 zł (techno) i 144 900 zł (esprit Alpine).

Test wideo Renault Rafale. Duży SUV, a pali mniej niż 5 l/100 km Adam Majcherek INTERIA.PL