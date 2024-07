Używane elektryki to problem. Ponad 51 proc. "nie nadaje się do sprzedaży"

Krzysztof Pochłód Samochody używane

Używane auta elektryczne to duży problem dla niemieckich dealerów. Najnowsze badanie przeprowadzone przez niemiecki „kfz-betrieb” daje jasną odpowiedź: Aż 68,7 proc. dealerów, czyli ponad dwie trzecie, nie chce odkupować używanych elektryków od klientów. Co więcej, ponad połowa ankietowanych (51,1 proc.) uważa, że "nie nadają się do sprzedaży".

Zdjęcie Używane samochody elektryczne to "gorący ziemniak" dla wielu dealerów za naszą zachodnią granicą. Dlatego nie chcą odkupywać takich aut od klientów. / Fot. SQ / INTERIA.PL