Spis treści: Jakość nadwozia i wnętrza w Audi Q2 Silniki benzynowe 1.0 i 1.5 TSI - na co uważać? Używane Audi Q2 z silnikiem 2.0 TFSI i 2.0 TDI Skrzynia DSG i napęd quattro w Audi Q2 Typowe usterki w Audi Q2 Używane Audi Q2 - zawieszenie i hamulce

Audi Q2 produkowane było od 2016 roku, a w 2020 miał miejsce lifting, który przyniósł nowe oznaczenia silników (30, 35, 40), seryjne światła LED i odświeżony system multimedialny. Na rynku wtórnym dominują egzemplarze z lat 2017-2021, często z przebiegami przekraczającymi 150 tys. km. Ceny w Polsce zaczynają się od około 50 tys. zł za sztuki z wysokim przebiegiem, ale za dobrze wyposażony egzemplarz z rozsądnym stanem licznika trzeba zapłacić bliżej 85-90 tys. zł. Sportowa wersja SQ2 z 300-konnym silnikiem to wydatek rzędu 115 tys. zł.

Jakość nadwozia i wnętrza w Audi Q2

Pod względem wykonania nadwozia Q2 nie daje powodów do narzekań. Szczeliny między elementami są równe, lakier położony starannie, a zabezpieczenie antykorozyjne podwozia wykonane porządnie. Rdza pojawia się co najwyżej na elementach zawieszenia, szczególnie na tylnych wahaczach, ale to kwestia raczej estetyczna niż zagrażająca bezpieczeństwu. Jedyny zgrzyt dotyczy egzemplarzy z pierwszego roku produkcji, gdzie zdarzało się odklejanie przedniej i tylnej szyby.

Bagażnik o pojemności 405-1050 litrów (50 litrów mniej w wersjach z napędem quattro) nie robi wrażenia na tle konkurencji, ale jest praktycznie wykończony i łatwy w załadunku. Panoramiczny dach szklany bywa źródłem stuków, ale zwykle wystarczy regulacja i nasmarowanie prowadnic.

Wnętrze to mocna strona Q2 i jeden z głównych argumentów za wyborem tego modelu zamiast tańszych rywali. Materiały wykończeniowe trzymają jakość nawet po latach intensywnej eksploatacji. Cyfrowe zegary potrafią wiernie imitować klasyczne wskaźniki analogowe. Minusy? Słaba widoczność do tyłu przez szerokie słupki C i ciasne wejście do drugiego rzędu siedzeń. Typowa dla Audi jest też skromna lista wyposażenia seryjnego.

Silniki benzynowe 1.0 i 1.5 TSI - na co uważać?

Trzycylindrowy 1.0 TSI o mocy 116 KM (po liftingu 110 KM) to propozycja dla oszczędnych. Silnik jest kulturalny i wystarczająco dynamiczny do jazdy miejskiej, ale ma swoje słabości. Iwona Kornatko z zakładu Morela Serwis Samochodowy w Łomiankach wskazuje na typowy problem tej jednostki: "Nieszczelności modułu pompa wody i termostat to bolączka zarówno silnika 1.0, jak i 1.5 TSI. W mniejszej jednostce koszty naprawy są nieco niższe".\

Czterocylindrowy 1.5 TSI o mocy 150 KM to najpopularniejszy wybór wśród kupujących. Oferuje lepszą dynamikę i przy rozsądnym spalaniu, ale w pierwszych rocznikach (2017-2019) borykał się z problemem szarpania przy niskich prędkościach. "Ten problem rozwiązał sam producent, udostępniając aktualizację oprogramowania sterownika" - wyjaśnia Kornatko. "Jeżeli ktoś trafi na egzemplarz z tymi objawami i nie wie o tej usterce, często kończy się to niepotrzebnym wymienianiem różnych elementów. Dlatego warto szukać serwisu, który zna specyfikę tych samochodów".

Oba silniki mają napęd rozrządu paskiem. "Z naszego doświadczenia wynika, że bezpiecznie jest wymienić pasek w okolicy 180-200 tysięcy kilometrów lub po 5-6 latach eksploatacji", ostrzega Kornatko.

Używane Audi Q2 z silnikiem 2.0 TFSI i 2.0 TDI

Dwulitrowy benzyniak 2.0 TFSI występuje w sportowej wersji SQ2 z mocą 300 KM. To jednostka wolna od problemów z nadmiernym spalaniem oleju, które nękały starsze generacje tego silnika. Napęd rozrządu realizowany jest łańcuchem - trwałym, ale nie wiecznym.

"Problemy z łańcuchem mogą pojawić się w okolicach 200-300 tysięcy kilometrów, choć ogromne znaczenie ma sposób serwisowania auta i częstotliwość wymiany oleju" - tłumaczy Iwona Kornatko. "Przy interwałach rzędu 30 tysięcy kilometrów ryzyko przyspieszonego zużycia znacząco rośnie. Typowe objawy to głośniejsza praca silnika, szczególnie na zimnym rozruchu, oraz błędy w sterowniku związane z korelacją wałków".

Diesel 2.0 TDI (oznaczany od 2019 roku jako 35 TDI) to wybór dla tych, którzy cenią oszczędność i wysoki moment obrotowy, przydatny zwłaszcza w trasie. Spalanie poniżej 5 litrów na setkę jest osiągalne, a trwałość bardzo dobra. Pasek rozrządu należy wymieniać co 210 tys. km. Słabszy 1.6 TDI o mocy 116 KM to tańsza alternatywa o identycznej konstrukcji.

Skrzynia DSG i napęd quattro w Audi Q2

Dwusprzęgłowa skrzynia DSG działa płynnie przez większość czasu, choć zdarza jej się szarpać po restarcie systemu Start-Stop. Jej trwałość jest wysoka, pod warunkiem że poprzedni właściciel nie maltretował sprzęgieł długim staniem w korkach albo ruszaniem pod górę bez użycia hamulca.

Wymiana oleju w DSG co 60-100 tys. km to absolutna konieczność - chroni mechatronikę przed zniszczeniem przez opiłki i zdegradowane dodatki. W wersjach z napędem na cztery koła (quattro z Haldexem) olej w sprzęgle wielopłytkowym warto wymieniać nawet co 30 tys. km. "Koszt takiej usługi to zwykle 500-800 złotych" - podaje Kornatko. "Przy okazji należy wyczyścić filtr przy pompie, bo jego zabrudzenie jest jedną z najczęstszych przyczyn problemów z dołączaniem tylnej osi".

Typowe usterki w Audi Q2

W obu silnikach benzynowych 1.5 TSI i 2.0 TFSI warto pamiętać o profilaktycznej wymianie separatora oleju, czyli tak zwanej odmy. "Początkowo jej zużycie może nie dawać wyraźnych objawów" - wyjaśnia Kornatko z zakładu Morela Serwis Samochodowy. "Z czasem pojawiają się nierówna praca silnika, wypadanie zapłonów, spalanie oleju bez widocznych wycieków i obecność oleju w przewodach dolotu oraz intercoolerze".

Problemy z elektroniką dotyczą głównie rocznika 2019, gdzie wadliwe sterowniki centralnej elektryki powodowały szereg błędów. Opóźnione włączanie świateł cofania, nieprawidłowa regulacja zasięgu reflektorów czy resetujące się ustawienia radia wymagały aktualizacji oprogramowania. Większość tych usterek powinna być już naprawiona w ramach akcji serwisowych.

Używane Audi Q2 - zawieszenie i hamulce

Podwozie Q2 jest trwałe. Sportowe SQ2 ma sztywniejsze sprężyny, reszta gamy oferuje komfortowe ustawienie. Po latach eksploatacji zdarzają się luzy w przednich wahaczach, ale tuleje można wymienić osobno. Bolączką są rdzewiejące tylne tarcze hamulcowe - przy niewielkim obciążeniu tylnej osi brakuje "czyszczącego" hamowania, a korozyjne żeliwo robi swoje.

Łączniki stabilizatora mogą stukać - zamienniki są dostępne, choć ich jakość bywa różna. W skrajnych przypadkach tylne wahacze potrafią przerdzewieć na wylot i wymagają wymiany prewencyjnej.

Wysokie ceny to jeden z głównych minusów Q2 na rynku wtórnym. Za podobne pieniądze można kupić większego T-Roca lub Karoqa z wyraźnie większą kabiną. Ale jeśli zależy nam na jakości wykończenia i znaczku premium, Q2 wciąż pozostaje sensowną propozycją - pod warunkiem dokładnej weryfikacji historii serwisowej i świadomości potencjalnych kosztów napraw.

Nowe Audi RS 5 z bliska. Hybrydowe 639 KM z wtyczką INTERIA.PL