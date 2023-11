Jaki SUV do 50 tys. zł. Przegląd rynku samochodów używanych

Spis treści: 01 Peugeot 2008 - francuski crossover na każdą okazję

02 Ford Kuga II - przestronny SUV na długie trasy

03 Kia Sorento II - pakowny Koreańczyk, który kusi nie tylko ceną

04 BMW X1 - atak Bawarczyków na segment crossroverów

05 Volvo XC60 - solidny, bezpieczny i komfortowy

SUV-y czy też crossovery (do tych drugich zaliczamy raczej auta, które nie mogą być wyposażone w napęd 4x4, a ich charakter jest typowo miejski) mają dziś w swoich salonach praktycznie wszyscy popularni producenci, a nawet marki, które jeszcze do niedawna o produkcję SUV-a nikt by nie podejrzewał. Działa tu zasada "nasz klient, nasz pan" - skoro moda na SUV-y opanowała świat, to trzeba się do niej dopasować. W naszym zestawieniu prezentujemy auta o różnych charakterach, wielkościach i możliwościach, ale wszystkie łączy podwyższone nadwozie oraz fakt, że kosztują maksymalnie 50 tys. zł. Dolny limit ustaliliśmy na 30 tys. zł, bo większość aut poniżej tej sumy to wątpliwej jakości propozycje, często z dużymi przebiegami i w kiepskim stanie technicznym. Zaczynamy!

Zdjęcie Peugeot 2008 1.2 PureTech / INTERIA.PL

Peugeot 2008 - francuski crossover na każdą okazję

Zaprezentowany w 2018 roku Peugeot 2008 miał być odpowiedzią francuskiego producenta na rosnące zainteresowanie crossoverami segmentu B. Jednocześnie miał utrzeć nosa popularnym w swoim czasie konkurentom, jak Nissan Juke i Opel Mokka. Z biegiem czasu auto zyskało wiele dobrych opinii wśród kierowców, którzy docenili jego przestronność, komfort prowadzenia, a także stosunkowo oszczędne jednostki napędowe.

Używany Peugeot 2008 – dane techniczne (polecane wersje) Wersja 1.2 PureTech 1.6 HDi Silnik Benz., R3, turbodoładowany Turbodiesel, R4 Pojemność skokowa 1199 cm3 1560 cm3 Moc maksymalna przy obrotach 110 KM

przy 5500/min 99 KM

przy 3500-4000/min Maksymalny moment obrotowy przy obrotach 205 Nm

1500/min 254 Nm

przy 1750/min Masa własna/ładowność 1275/385 kg 1265/460 kg Przyspieszenie 0-100 km/h 9,9 s 11,3 s Prędkość maksymalna 191 km/h 183 km/h

Używane egzemplarze samochodu w większości charakteryzują się dobrym stanem technicznym, a wśród największych bolączek wymienia się problemy z elektroniką czy usterki systemu multimedialnego. Czasami mogą wystąpić wycieki płynu chłodzącego z nagrzewnicy do wnętrza.

Na rynku aut używanych z łatwością można znaleźć egzemplarze w przedziale cenowym 30-50 tys. zł. Najmłodsze Peugeoty 2008 w tych cenach pochodzą z 2017-2018 roku. Więcej wyczerpujących informacji dot. używanego Peugeota 2008 znajdziecie w poniższym materiale: Peugeot 2008. Historia modelu, wyposażenie, usterki modelu i ceny.

Zdjęcie Ford Kuga II / materiały prasowe

Ford Kuga II - przestronny SUV na długie trasy

Ford Kuga drugiej generacji był pierwszym SUV-em amerykańskiego producenta zbudowanym na płycie podłogowej popularnego Focusa. Zaprezentowany w 2012 roku pojazd nie miał łatwego startu na naszym rynku, a jego przesadzone ceny w momencie debiutu skutkowały stosunkowo niewielką sprzedażą. Do łask kierowców auto powróciło jednak na rynku wtórnym, gdzie zdobyło uznanie za sprawą bogatego wyposażenia, świetnego układu jezdnego, czy zaskakująco pojemnego wnętrza.

Używany Ford Kuga II – dane techniczne (polecane wersje) Wersja 1.5 EcoBoost 2.0 TDCi Silnik Benz., R4, turbodoładowany Turbodiesel, R4 Pojemność skokowa 1498 cm3 1997 cm3 Moc maksymalna przy obrotach 150 KM

przy 6000/min 163 KM

przy 3750/min Maksymalny moment obrotowy przy obrotach 240 Nm

1600-4000/min 340 Nm

przy 2000-3250/min Masa własna/ładowność 1504/596 kg 1592-1607/638-643 kg Przyspieszenie 0-100 km/h 9,7 s 9,9-10,4 s Prędkość maksymalna 195 km/h 194-196 km/h

Wśród typowych usterek modelu wymienia się m.in. kiepską jakość materiałów, czy awaryjność klimatyzacji. Problematyczne w Kudze mogą być uszczelki, które po dłuższej eksploatacji mogą najzwyczajniej w świecie przeciekać.

Zasadniczo jednak Ford Kuga nie należy do aut awaryjnych, a jego zadbane używane egzemplarze można zakupić już w przedziale 40-50 tys. zł. Najczęściej są to modele z lat 2013-2014, nierzadko bogato wyposażone. Więcej wyczerpujących informacji dot. używanego Forda Kuga II generacji znajdziecie w poniższym materiale: Ford Kuga II. Silniki, usterki, opinie, ceny.

Zdjęcie Kia Sorento II / INTERIA.PL

Kia Sorento II - pakowny Koreańczyk, który kusi nie tylko ceną

Kia Sorento to flagowy SUV południowokoreańskiego koncernu motoryzacyjnego. Model jako pierwszy stanął w wyraźnej kontrze do ówczesnych opinii dotyczących kiepskiej jakości wykończenia oraz niskiej jakości aut producenta. Jego druga generacja, która zadebiutowała w roku 2009, prezentowała się nowocześnie i oferowała klientom wygodne wnętrze i bogate wyposażenie. Obecnie Kia Sorento jest chętnie wybierana przez kierowców poszukujących przestronnego samochodu, który poradzi sobie także w trudniejszym terenie.

Używana Kia Sorento II – dane techniczne (polecane wersje) Wersja 2.4 2.2 CRDi Silnik Benz., R4 Turbodiesel, R4 Pojemność skokowa 2359 cm3 2199 cm3 Moc maksymalna przy obrotach 174 KM

przy 6000/min 197 KM

przy 3800/min Maksymalny moment obrotowy przy obrotach 226 Nm

3750/min 421 Nm

przy 1800-2500/min Masa własna/ładowność 1625/885 kg 1810/b.d. kg Przyspieszenie 0-100 km/h 11,1 s 10,0 s Prędkość maksymalna 186 km/h 190 km/h





Wśród popularnych usterek wymienia się zazwyczaj awarie elektroniki, w tym np. szyberdachu czy postępującą po pewnym czasie korozję nadwozia.

Pomimo że Sorento nie cieszy się taką popularnością na rynku wtórnym jak mniejsza Sportage, znalezienie zadbanego egzemplarza do 50 tys. zł. nie powinno nastręczyć nam większych problemów. Wśród ogłoszeń znajdują się zarówno egzemplarze z silnikami diesla jak i benzynowymi. Więcej wyczerpujących informacji dot. używanej Kii Sorento II generacji znajdziecie w poniższym materiale: Kia Sorento II. Egzemplarze używane, historia modelu, wyposażenie i ceny.

Zdjęcie BMW X1 / materiały prasowe

BMW X1 - atak Bawarczyków na segment crossroverów

BMW X1 trudno nazwać pełnoprawnym SUV-em. Model stanowi jednak całkiem interesującą odpowiedź niemieckiego koncernu na kompaktowe crossovery. Produkowana od 2009 roku, pierwsza generacja samochodu o oznaczeniu E84, przypadła kierowcom do gustu za sprawą bogatego wyposażenia, eleganckiego wnętrza i precyzyjnego układu prowadzenia. Samochód idealnie sprawdza się jako uniwersalny samochód na każde warunki. Nie ma problemu, by wjechać nim na nieutwardzoną nawierzchnię, a ponadto w łatwy sposób znajdziemy nim miejsce do zaparkowania w zatłoczonym mieście. Na szczególną uwagę zasługują warianty z napędem na 4 koła.

Używane BMW X1 – dane techniczne (polecane wersje) Wersja sDrive 18i xDrive 20i xDrive 25d Silnik Benz., R4 Benz., R4, turbodoładowany Turbodiesel, R4 Pojemność skokowa 1995 cm3 1997 cm3 1995 cm3 Moc maksymalna przy obrotach 150 KM

przy 6400/min 184 KM

przy 5000-6250/min 218 KM

przy 4000/min Maksymalny moment obrotowy przy obrotach 200 Nm

3600/min 270 Nm

przy 1250-4500/min 450 Nm

przy 1500-2500/min Masa własna/ładowność 1505/485 kg 1650/475 kg 1660/490 kg Przyspieszenie 0-100 km/h 9,7-10,4 s 7,8 s 6,8 s Prędkość maksymalna 200-202 km/h 215 km/h



230 km/h

Najczęściej pojawiające się skargi dotyczą wysokich kosztów serwisowania oraz szybko zużywającego się zawieszenia i układu hamulcowego. Największym zagrożeniem jest jednak możliwość zapalenia się auta, co dotyczy wyłącznie wersji z silnikami Diesla. Problemem jest Glikol sporadycznie wyciekający z nieszczelnej chłodnicy zaworu EGR.

Przeszukując ogłoszenia samochodów używanych, bez trudu natrafimy na zadbane egzemplarze do 50 tys. zł. Więcej wyczerpujących informacji dot. używanego BMW X1 znajdziecie w poniższym materiale: BMW X1. Modele używane, silniki, usterki, opinie i ceny.

Zdjęcie Volvo XC60 / INTERIA.PL

Volvo XC60 - solidny, bezpieczny i komfortowy

Używane egzemplarze Volvo XC60 niezmiennie cieszą się dużą popularnością na rynku wtórnym. Nic dziwnego - szwedzki SUV nie ma w zasadzie konkurencji pod względem praktyczności i ekonomii. Nie bez znaczenia jest także fakt, że model ten w latach swojej świetlności był uznawany za najbezpieczniejszy samochód w swojej klasie. Klienci doceniają także jego wolno starzejącą się stylistykę i bogate wyposażenie, które w niektórych wariantach śmiało może konkurować z dużo droższą, niemiecką konkurencją.

Używane Volvo XC60 – dane techniczne (polecane wersje) Wersja 3.2 AWD D5 AWD Silnik Benz., R6 Turbodiesel, R5 Pojemność skokowa 3192 cm3 2400 cm3 Moc maksymalna przy obrotach 243 KM

przy 6400/min 205 KM

przy 4000/min Maksymalny moment obrotowy przy obrotach 320 Nm

3200/min 420 Nm

przy 1500-2750/min Masa własna/ładowność 1810/620 kg 1718/787 kg Przyspieszenie 0-100 km/h 9,9 s 8,5 s Prędkość maksymalna 210 km/h 210 km/h

W przypadku naprawdę leciwych egzemplarzy trzeba się jednak liczyć z możliwością wystąpienia usterek w elektronice pojazdu. Kierowcy zgłaszają także problemy z klimatyzacją oraz awarie czujników w układzie wydechowym. Nie bez znaczenia jest także fakt, że ze względu na sporą masę auto jego właścicieli czekają częste wizyty w serwisie w celu wymiany opon i hamulców.

Na portalach spokojnie znajdziemy nawet 100 egzemplarzy tego modelu w przedziale cenowym 30-50 tys. zł. Więcej wyczerpujących informacji dot. używanego Volvo XC60 znajdziecie w poniższym materiale: Używane Volvo XC60 I (2008-2017). Typowe usterki, wady, zalety i ceny.