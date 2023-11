Używane Volvo XC60 I (2008-2017). Typowe usterki, wady, zalety i ceny

Spis treści: 01 Używane Volvo XC60 - wymiary nadwozia i pojemność bagażnika

02 Używane Volvo XC60 - silniki benzynowe (do face liftingu)

03 Używane Volvo XC60 - silniki Diesla (do face liftingu)

04 Używane Volvo XC60 - typowe usterki

Mając maksymalnie 50 tys. zł w kieszeni, można też szukać większych SUV-ów z półki premium. Jednym z mocnych kandydatów jest używane Volvo XC60 I generacji, produkowane od 2008 do 2017 roku. W przedziale 30-50 tysięcy złotych na popularnym portalu ogłoszeniowym można znaleźć około 100 egzemplarzy tego modelu. Sytuacja rynkowa jest jednak taka, że auta, które kosztują mniej niż 40 tysięcy, mają przeważnie bardzo wysokie, sięgające nawet 400 tys. km przebiegi. W takich egzemplarzach może dochodzić już do kosztownych napraw, i to mimo tego, że generalnie XC60 to auto, które nie jest ponadprzeciętnie awaryjne.

XC60 kosztujące około 50 tysięcy złotych przejechały zwykle 150-250 tys. km i pochodzą z lat 2009-2013. Trudno będzie o zakup modelu po face liftingu, który przeprowadzono w 2013 roku - zmieniono wówczas delikatnie wygląd auta (m.in. lamp), wzbogacono wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa czy multimediów.

Volvo XC60 to auto komfortowe, z przestronną kabiną i bagażnikiem, którego podłoga po złożeniu siedzeń staje się płaska. Sam "kufer" jest ustawny, ale niestety nie grzeszy pojemnością, która wynosi tylko 495 l. Trzeba to zaakceptować, podobnie jak dość zawiłą obsługę urządzeń pokładowych czy komputera pokładowego, która z czasem wchodzi w krew. Podobać się może za to jakość wykończenia i materiały oraz oryginalny design poszczególnych elementów. Ponadto XC60 zawsze należało do najbezpieczniejszych aut w klasie, model wyposażono m.in. w system zmniejszający ryzyko kolizji w mieście podczas jazdy z prędkością do 30 km/h, który po wykryciu przeszkody sam aktywował hamulce. Początkowo Volvo XC60 było seryjnie wyposażone w napęd 4x4 (ze sprzęgłem haldex), ale od 2010 sprzedawano też odmiany przednionapędowe.

Zdjęcie Volvo XC60 / INTERIA.PL

Używane Volvo XC60 - wymiary nadwozia i pojemność bagażnika

Dł./szer./wys. 4628/1891/1713 mm

Rozstaw osi - 2774 mm

Pojemność bagażnika - 495/1455 l

Używane Volvo XC60 - silniki benzynowe (do face liftingu)

Z uwagi na ceny modeli używanych i założony budżet skupmy się na odmianach napędowych dostępnych do 2013 roku. Na starcie stosowano turbodoładowane jednostki 2.0 (2.0T o mocy 203 KM i T5 o mocy 240 KM), które są konstrukcjami Forda. Z kolei rzędowy sześciocylindrowiec (wersja T6 AWD) w wersjach osiągających 285 i 304 KM pochodzi od Volvo. W latach 2009-2012 stosowano też wolnossący silnik Volvo 3.2 R6 o mocy 238-243 KM.

Wszystkie te jednostki okazują się trwałe, zapewniają porządną dawkę siły napędowej, dwie pierwsze są nawet oszczędne, za to sześciocylindrowe mają ogromny apetyt na paliwo. Można temu zaradzić montując instalację LPG, która wyraźnie obniży koszty eksploatacji albo poszukując egzemplarza już weń wyposażonego. W jednostce 3.2 zbyt szybko wyciąga się łańcuch rozrządu. Na ryku używanych benzynowe XC60 stanowią zdecydowaną mniejszość, ledwie średnio co dziesiąte Volvo XC60 do 50 tys. zł ma pod maską silnik benzynowy.

Zdjęcie Kabinę XC60 I generacji urządzono po skandynawsku – początkowo obsługa może sprawiać problemy / materiały prasowe

Używane Volvo XC60 - silniki Diesla (do face liftingu)

Mieszanymi opiniami cechują się silniki 5-cylindrowe o pojemności 2.0 i 2.4 litra produkcji Volvo. Z jednej strony wydają się być dobrym, mocnym i stosunkowo oszczędnym źródłem napędu, z drugiej mogą okazać się kłopotliwe z uwagi na zrywający się pasek klinowy, który może wkręcić się w rozrząd czy nietrwałe bloki. Jak zwykle, wszystko zależy od tego, jaką historię serwisową posiada dany egzemplarz. 2,4-litrowy diesel może mieć 163/175/185/205 KM, prawie w każdej można mieć napęd 4x4. Swoją drogą, jeśli słychać pracę mechanizmu różnicowego, to trzeba się przygotować na wymianę, której koszt może sięgnąć nawet 5000 zł. Dwulitrowe, 5-cylindrowe diesle występowały w odmianach o mocy 136 lub 163 KM, ten pierwszy wariant nie zapewnia wystarczających osiągów. W dieslach często dochodzi do zapchania się filtra DPF, czasem regeneracja nie pomaga i trzeba go wymienić. Warto też pamiętać, że skrzynie automatyczne produkcji firmy Aisin wymagają wymiany oleju co około 70 tys. km.

Używane Volvo XC60 - typowe usterki

szybko zużywające się opony i hamulce (masa auta) oraz elementy zawieszenia (tuleje)

szwankujące elektronika (oprogramowanie silnika, elementy wyposażenie) oraz mechanizmy elektryczne (sterowanie szyb, unoszenie pokrywy bagażnika)

awarie klimatyzacji

awarie czujników w układzie wydechowym

Używane Volvo XC60 – dane techniczne (polecane wersje) Wersja 3.2 AWD D5 AWD Silnik Benz., R6 Turbodiesel, R5 Pojemność skokowa 3192 cm3 2400 cm3 Moc maksymalna przy obrotach 243 KM

przy 6400/min 205 KM

przy 4000/min Maksymalny moment obrotowy przy obrotach 320 Nm

3200/min 420 Nm

przy 1500-2750/min Masa własna/ładowność 1810/620 kg 1718/787 kg Przyspieszenie 0-100 km/h 9,9 s 8,5 s Prędkość maksymalna 210 km/h 210 km/h