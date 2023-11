Nowe Mini John Cooper Works Countryman. Jeszcze spalinowe i ciągle rasowe

Spis treści: 01 Nowe Mini John Cooper Works Countryman oficjalnie

Nowe Mini John Cooper Works Countryman oficjalnie

Kiedy Brytyjczycy zaprezentowali swoje nowości, fani marki mogli odnieść wrażenie, że w drodze do elektryfikacji marka MINI będzie zmuszona na dobre odciąć się od rasowych, spalinowych odmian znaku JCW, których motywem przewodnim jest “gokartowa radość z jazdy".Na szczęście tak się nie stało, czego dowodem jest nowe Mini John Cooper Works Countryman. Kompaktowy crossover drugiej generacji właśnie debiutuje z 2-litrowym silnikiem o mocy 300 KM i napędem na wszystkie koła ALL4. Co wiemy o nowym wariancie?

MINI John Cooper Works Countryman 1 / 20 MINI John Cooper Works Countryman Źródło: materiały prasowe Autor: Mini

Małych narwańców jest coraz mniej. Crossovery przejęły rynek

Niestety, małe i "narwane" mieszczuchy odchodzą do lamusa. Na rynku jest obecnie garstka propozycji, które można nazwać prawowitym hot hatchem. Są to m.in.

Niemniej, tych trzech ostatnich już w salonie nie zamówicie. Jeżeli natomiast ktoś się bardzo pośpieszy, zdoła jeszcze zamówić 3-drzwiowe Mini John Cooper Works Hatch. Lepszej okazji nie będzie, bowiem nowa generacja występuje już wyłącznie w bezemisyjnym wydaniu. Zupełnie inaczej sytuacja się prezentuje w segmencie kompaktowych crossoverów - tam nie brakuje rasowych wariantów. Z modeli oferowanych na rynku możemy wymienić:

Zdjęcie MINI John Cooper Works Countryman / Mini / materiały prasowe

Wybór będzie większy. Debiutuje Mini John Cooper Works Countryman

Mówiąc wprost, wybór jest całkiem spory i będzie większy, bo do gry dołączył właśnie nowy MINI John Cooper Works Countryman. Pod jego maską pracuje ten sam układ napędowy, który zadebiutował w nowych BMW X1 M35i xDrive i BMW X2 M35i xDrive. Mówimy więc o doładowanym, 4-cylindrowym silniku, który w tym przypadku generuje moc 300 KM i 400 Nm. W połączeniu z inteligentnym napędem na wszystkie koła ALL4 sprint od 0 do 100 km/h zajmuje 5,4 sekundy, zaś prędkość maksymalna ograniczona elektronicznie wynosi 250 km/h.

Rozpędzić się to jedno, a wyhamować to drugie. Crossover Mini został wyposażony w wydajny układ hamulcowy z charakterystycznymi zaciskami w kolorze Chili Red. Ponadto w nowej generacji producent wykorzystał szersze opony (do 245 mm) i wprowadził do oferty większe felgi (19 i 20-calowe). Doznania dźwiękowe? Nie zabraknie ich, natomiast sam producent podkreśla, że dźwięk silnika jest w kabinie podbijany w czasie rzeczywistym.

Zdjęcie MINI John Cooper Works Countryman / Mini

Mini John Cooper Works Countryman ma sport w DNA

Rasowy wariant crossovera Mini wyróżnia się nie tylko mocą, ale przede wszystkim akcentami stylistycznymi w kolorze Chili Red. Kontrastową czerwienią pokryty jest dach i część słupka C, osłony lusterek bocznych, a także elementy przedniego zderzaka. Masę czerwonych akcentów znajdziemy również we wnętrzu. W kabinie czerwone akcenty znajdziemy na desce rozdzielczej, sportowej kierownicy, fotelach i tunelu środkowym

Mini John Cooper Works Countryman. Kiedy w Polsce?

Na tę chwilę importer nie zdradza, kiedy pierwsze egzemplarze pojawią się na polskich drogach. Można jednak założyć, że w tym roku to się już nie wydarzy, bowiem na dobrą sprawę nie wiadomo również, ile sportowy crossover będzie kosztować.