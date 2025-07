Nie każdy błysk flesza oznacza mandat. Fotoradary wykonują próbne zdjęcia podczas kalibracji i testów technicznych. Zdarza się też, że urządzenie rejestruje wykroczenie mieszczące się w granicach tolerancji - na przykład jazdę 51 km/h przy ograniczeniu do 50 km/h. Takie przypadki nie kwalifikują się do ukarania. To jednak rzadkie sytuacje, bo fotoradary w Polsce mają wyższą tolerancję niż można się spodziewać. Najczęściej robią zdjęcia kierowcom, którzy przekraczają prędkość o co najmniej 11 km/h.