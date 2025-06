W przypadku zdjęcia od tyłu fotoradar rejestruje tylko tylną tablicę rejestracyjną, w praktyce jednak to wystarcza, by ustalić właściciela pojazdu i rozpocząć procedurę mandatową.

Fotoradary wykorzystują fale radiowe lub technologię laserową do pomiaru prędkości. Po wykryciu przekroczenia limitu, urządzenie automatycznie wykonuje zdjęcie. Może to być pojedyncza fotografia lub seria trzech ujęć - zależnie od konfiguracji.

Zasięg skutecznego pomiaru prędkości może wynosić nawet do 60 metrów, choć najczęściej zdjęcia wykonywane są z odległości 10-30 metrów. Ważne jest to, że kierowca nie musi zauważyć samego pomiaru - urządzenia nie muszą emitować widocznego błysku.

Nie zawsze. Choć błysk może sugerować wykonanie zdjęcia, nie musi to oznaczać, że kierowca otrzyma mandat. Zdarza się, że fotoradar wykonuje próbne zdjęcia, na przykład podczas kalibracji lub testów. Czasem też błysk towarzyszy rejestracji wykroczenia, które mieści się w granicach tolerancji i nie kwalifikuje się do ukarania - jak np. jazda z prędkością 51 km/h przy ograniczeniu do 50 km/h. Dodatkowo wiele zdjęć zostaje odrzuconych z powodu niewyraźnej tablicy rejestracyjnej, złych warunków pogodowych lub innych czynników technicznych. Sam błysk to więc jeszcze nie wyrok - ale lepiej nie zakładać, że sprawa się rozmyje.