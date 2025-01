Nowe zasady przeglądów. Co się zmieni w badaniach technicznych w 2025 roku?

Ten rok może przynieść ogromne zmiany w badaniach technicznych samochodów. Zacznijmy od kwestii badania głośności układu wydechowego. To jedna z najbardziej prawdopodobnych rewolucji, która została poruszona już przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Ten zaadresował do Ministerstwa Infrastruktury specjalne pismo w tej sprawie. Propozycja zakłada, aby kontrola decybelomierzem stało się obowiązkowym punktem każdego badania technicznego. Przegląd samochodu obejmowałby nie tylko tradycyjną diagnostykę, ale auto zostałoby także osłuchane specjalnym urządzeniem.

Nowe zasady przeglądów technicznych aut wynikają z wysokiego poziomu hałasu w dużych miastach. W tych komunikacyjny harmider to coraz większy problem, a jednym z jego źródeł są dźwięki pochodzące z pracy silników pojazdów. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zauważa, że walka ze zbyt głośnymi samochodami nie jest skuteczna. Do RPO trafia coraz więcej zażaleń w tej sprawie, które są sygnalizowane zarówno przez pojedynczych obywateli, jak i przez organizacje społeczne. Nie brakuje więc pomysłów, by na polskich drogach pojawiły się radary akustyczne.

Co się zmieni w badaniach technicznych w 2025 roku? Branża Stacji Kontroli Pojazdów domaga się z kolei uszczelnienia systemu kontroli. W praktyce może to oznaczać, że w czasie przeglądu samochoduwykonywane będą zdjęcia pojazdów. Zmiany miałyby dotknąć także samych diagnostów stacji. Przedstawiciele SKP chcą, by ci przechodzili cykliczne szkolenia. To jednak nie wszystko, ponieważ w ostatnich miesiącach pojawił się również pomysł, aby wyposażyć diagnostów w liczniki cząstek stałych. Te pozwoliłyby określić, czy dany pojazd ma sprawny filtr cząstek stałych.

Cena badania technicznego również może się wkrótce zmienić. Obecne stawki zostały określone w rozporządzeniu ministra Infrastruktury w 2004 roku. Zdaniem przedstawicieli branży SKP obowiązkowe badanie techniczne powinno kosztować dziś200 zł + VAT.

Nowe badanie techniczne. Za co stracisz dowód rejestracyjny?

Obecne przepisy dotyczące mierzenia poziomu hałasu samochodu mają dużą wadę. Przede wszystkim diagnosta opiera swoją ocenę głównie na postawie zmysłów. Kontrola miernikiem natężenia dźwięku jest możliwa, ale tylko wtedy, kiedy diagnosta ma wątpliwości, czy zamontowany wydech jest przepisowy. Obowiązujące normy reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. Jak czytamy, poziom hałasu zewnętrznego mierzony podczas postoju auta nie powinien przekraczać:

w autach benzynowych – 93 dB

w samochodach z silnikiem diesla – 96 dB

dla motocykli z silnikiem do 125 cm³ – 94 dB

dla motocykli z silnikiem większym niż 125 cm³ – 96 dB

Zabranie dowodu za wydech jest jak najbardziej możliwe. Warto również pamiętać, że ten może zabrać policja w czasie kontroli drogowej. Jeżeli policjant stwierdzi nieprawidłowości, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, może zatrzymać dowód rejestracyjny pojazdu i nie dopuścić go do dalszej jazdy. Policja może także nałożyć mandat karny w wysokości do 3000 zł.

Wracając jednak do tego, za co można stracić dowód rejestracyjny na przeglądzie, trzeba przywołać kolejne przykłady. Inne powody to pęknięty przewód hamulcowy, obluzowane mocowanie fotela kierowcy, poważne ryzyko obluzowania kierownicy, poważne pęknięcie podłużnic czy brak siły hamowania na co najmniej jednym kole. Oprócz tego dowód rejestracyjny jest zabierany za mocne pęknięcie szyby w polu widzenia, prawdopodobieństwo obluzowania koła w trakcie jazdy, usterki przekładni kierowniczej, spaliny przedostające się do środka auta lub skrajnie zużyte opony.

Nowy przegląd techniczny. Kiedy przepisy wejdą w życie?

Na wejście w życie przepisów regulujących badanie wydechu trzeba poczekać. Najpierw do pisma rzecznika w sprawie zmian musi ustosunkować się resort infrastruktury. Jeżeli ten uzna, że skargi mieszkańców miast są zasadne, ruszy ścieżka legislacyjna. W torii nie jest ona skomplikowana i nowy przegląd techniczny samochodów powinien wejść w życie relatywnie szybko. Nie sposób jednak podać konkretnej daty.

Na pewno nieprędko na stacjach kontrolo pojawią się dymomierze. Wprowadzanie licznika cząstek stałych, wykorzystywanego m.in. przy diagnozowaniu usunięcia filtra DPF, nie jest obiektywnie możliwe bez zmian opłat za badania techniczne pojazdów. Przedsiębiorców nie stać obecnie na zakup takich urządzeń. Wszyscy właściciele, którzy usunęli filtr DPF ze swoich samochodów, jeszcze przez jakiś czas będą spać spokojnie i na przegląd pojazdu jechać bez obaw.

Znacznie szybciej w życie może wejść obowiązek wykonywania zdjęć pojazdów przez diagnostów podczas badań. Nie wymaga to bowiem zmiany ustawowej, a jednie nowelizacji rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu badań technicznych. Zdaniem właścicieli stacji kontroli pojazdów ministerstwo może podwyższyć jakość badań, nie czekając na zakończenie długotrwałego procesu legislacyjnego nad ustawą.

Od kiedy wyższa opłata za przegląd samochodu? Tu również szczegółów na ten moment brak, natomiast wiadomo, że trwają prace nad wprowadzeniem odpowiednich przepisów w życie. Z doniesień medialnych, między innymi RFM FM, wynika, że opłata za badanie techniczne samochodu miałaby wzrosnąć o ponad 20 procent z obecnych 98 do 117 zł. Stawka miałaby być waloryzowana, natomiast komentarze diagnostów na te doniesienia są jednoznacznie negatywne. Zapowiada się więc walka o wyższe opłaty za badanie techniczne auta.

