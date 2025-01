Tak się robi przeglądy aut w Polsce. Wraca pomysł zdjęć i podwyżek

W 2024 roku przeprowadzono w Polsce 22 160 098 badań technicznych pojazdów. Aż 21 686 136 zakończyło się wynikiem pozytywnym. Negatywny wynik badania technicznego dotyczył 473 962 przeglądów. To zaledwie 2,14 proc. z przeprowadzonych badań.

Chociaż statystyki wydają się zaskakująco dobre, trzeba pamiętać, że dotyczą one wszystkich badań technicznych, czyli zarówno tych okresowych, jak i np. dodatkowych (chociażby po zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego – np. po wypadku), ponownych (po zakwestionowaniu stanu pojazdu przez diagnostę) czy np. po wymianie drogomierza.

Z danych do jakich dotarliśmy wynika, że samych badań okresowych było w sumie 21 152 746. Wynikiem pozytywnym zakończyło się 20 684 613, czyli aż 97,71 proc. ogółu, a negatywnym 468 133 (2,21 proc.).

1 na 45 samochodów nie zaliczył przeglądu w Polsce. W Niemczech to 1 na 5 aut

Porównując to z danymi z rynku niemieckiego łatwo dojść do przekonania, że okresowe badanie techniczne pojazdu to w Polsce fikcja. Upraszczając można przyjąć, że obowiązkowego przeglądu nie zalicza w Polsce 10 razy mniej samochodów niż w Niemczech. A przypominamy, że średni wiek samochodu w Polsce wynosi obecnie ponad 17 lat – o 4 lata więcej niż za Odrą.