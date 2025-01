Najlepsze i najgorsze auta w Polsce. Diagnosta wie lepiej niż mechanik

By poznać te, które najczęściej padają ofiarami diagnostów przeanalizowaliśmy dane dotyczące 15 modeli samochodów, których właściciele w 2024 roku najczęściej odsyłani byli z SKP z kwitkiem. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że samochody z tej listy w dużej mierze pokrywać się będą z listą najpopularniejszych aut w naszym kraju. Z tego względu, by uniknąć efektu skali, dane z SKP zestawiliśmy z liczbą zarejestrowanych w Polsce egzemplarzy danego modelu.

Bardzo ciekawie prezentuje się też piątka modeli, która – w rzeczywistości – ma najmniejsze problem z zaliczeniem badania technicznego. To odpowiednio:

Wyniki zdają się potwierdzać dobrą obiegową opinię jaką cieszą się w Polsce produkty koncernu Volkswagena. Do myślenia daje też pierwsze miejsce Skody Octavii, która zanotowała zdecydowanie lepszy rezultat od Golfa i Passata . Trzeba jednak pamiętać, że to właśnie Skoda Octavia przez długie lata okupowała czołówkę najlepiej sprzedających się nowych aut w Polsce.

Oznacza to, że w stosunku do ogółu zarejestrowanych w naszym kraju egzemplarzy, duży odsetek stanowią auta z polskiej sieci dealerskiej. Takie, które dzięki wykorzystywaniu przez klientów biznesowych (ponad 70 proc. rejestracji nowych aut w Polsce), długo liczyć mogły na fachową opiekę w Autoryzowanych Stacjach Obsługi. Na tej podstawie śmiało zakładać można, że w perspektywie kolejnych kilku lat Octavia odda pod tym względem palmę pierwszeństwa, bijącej w ostatnich latach rekordy sprzedaży w Polsce, Toyocie Corolli .

Wymowie wygląda też lista pięciu najgorszych modeli, które rzeczywiście, w przeliczeniu na liczbę zarejestrowanych w Polsce egzemplarzy, w 2024 roku miały największe problemy z zaliczeniem badania technicznego. Co ciekawe, niemal wszystkie to samochody segmentu B, czyli pojazdy, które z czasem trafiają z reguły do osób, które muszą liczyć się z każdym wydanym groszem.