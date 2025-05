Nieoznakowane radiowozy w Europie. Ta lista powinna być tajna.

Wieloletnie doświadczenia z polskich dróg pokazują, że nieoznakowane radiowozy to jedno z najskuteczniejszych narzędzi w walce z piratami drogowymi. Kierowcy poruszający się po Polsce dobrze znają działalność specjalnej policyjnej jednostki "Speed", która została powołana do walki z najbardziej niebezpiecznymi zachowaniami na drogach - takimi jak nielegalne wyścigi czy rażące łamanie przepisów. W skład tej grupy wchodzą najbardziej doświadczeni funkcjonariusze z drogówki, a pojazdy, którymi dysponują, znacznie odbiegają od standardowych radiowozów policyjnych.

Nieoznakowane radiowozy w Polsce. BMW, Renault i Cupry

Na polskich drogach porządku pilnuje kilkaset nieoznakowanych radiowozów, będących na wyposażeniu wydziałów ruchu drogowego. Wśród nich zdecydowaną przewagę mają pojazdy marki BMW - szczególnie modele z serii 3 i 3 GT. Do służby trafiło aż 140 egzemplarzy modelu 330i z napędem xDrive oraz 31 sztuk wersji Gran Turismo. Co istotne, to nie wyczerpuje policyjnej floty.

Polska drogówka systematycznie unowocześnia swoją flotę pojazdów wykorzystywanych do pościgów, nierzadko inwestując w wyjątkowo szybkie i sportowe auta. Obecnie funkcjonariusze patrolują ulice za kierownicą takich modeli jak Renault Megane R.S., Skoda Superb, Kia Stinger czy Cupra Leon. Auta te najczęściej mają stonowane barwy - odcienie szarości, czerni lub granatu - co pozwala im dyskretnie wtopić się w ruch uliczny i nie wzbudzać podejrzeń.

Po czym rozpoznać nieoznakowany radiowóz na drodze?

Nie oznacza to jednak, że nieoznakowane radiowozy są całkowicie nierozpoznawalne. Wystarczy odrobina spostrzegawczości oraz znajomość charakterystycznych detali, by z dużym prawdopodobieństwem rozpoznać, z kim mamy do czynienia - i czy warto w danym momencie zachować szczególną ostrożność. Na co więc warto zwrócić uwagę?

Dodatkowa antena na dachu - to element specjalistycznego wyposażenia który może być przymocowany do seryjnej anteny samochodu. Często jest montowana na tzw. "płetwie rekina" zamontowanej na dachu.

Wyświetlacz za tylnym zagłówkiem - zwykle ukryty za lekko przyciemnioną szybą, ma wygląd czarnego prostokąta. Trudno go zauważyć, jednak gdy przyjrzysz się dokładnie, możesz dostrzec jego charakterystyczny kształt.

Sygnalizacja świetlna - LED-owe światła umieszczone w grillu samochodu oraz wewnątrz, obok lusterka wstecznego.

Rejestrator za szybą - kamera umieszczona w centralnym punkcie na desce rozdzielczej. Ma niewielkie rozmiary, ale dobre oko powinno ją dostrzec.

Kierowca i pasażer - policjanci grupy Speed zwykle jeżdżą parami i są umundurowani, zatem jeśli w samochodzie siedzą tylko dwie osoby to również może być sygnałem że mamy do czynienia z radiowozem.

Nie tylko Polska. Inne kraje także mają swoje grupy "Speed"

Choć w Europie nie funkcjonuje jednolita formacja odpowiadająca polskiej grupie "Speed", wiele państw wdrożyło zbliżone rozwiązania i specjalistyczne jednostki, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa na drogach oraz zwalczanie przestępczości drogowej. Co więcej, w niektórych przypadkach zagraniczne służby wykazują się pomysłowością, która potrafi przewyższyć działania polskiej policji.

Nieoznakowane radiowozy na Słowacji

Na Słowacji można natknąć się na wiele nieoznakowanych pojazdów policyjnych wyposażonych w urządzenia rejestrujące. Do najczęściej wykorzystywanych modeli należą m.in. Kia Cee'd, Peugeot 208, Seat Ibiza, Skoda Fabia, a także Audi A4, starsze wersje Skody Superb i Octavia, Ford Mondeo ST 220 oraz Volkswagen Passat generacji B6 i B7. Choć są trudne do zidentyfikowania, ich wyróżnikiem mogą być zamontowane radary - zwykle ukryte za atrapą chłodnicy lub w zderzaku, tuż pod tablicą rejestracyjną.

Nieoznakowane radiowozy w Czechach

Chociaż w Czechach nie funkcjonuje oficjalny odpowiednik polskiej Grupy "Speed", tamtejsza policja stosuje podobne metody i powołuje specjalne jednostki do walki z niebezpiecznymi zachowaniami na drogach. Podróżując czeskimi autostradami i drogami ekspresowymi, nietrudno natknąć się na nieoznakowane radiowozy drogówki, które kontrolują m.in. prędkość kierowców. Do najczęściej spotykanych pojazdów należą Audi A6 i A8, różne modele Skody - również typowo rodzinne - oraz BMW serii 7.

Nieoznakowane radiowozy w Niemczech

W Niemczech za zwalczanie przestępczości drogowej, w tym nielegalnych wyścigów i agresywnych kierowców, odpowiadają specjalne oddziały w ramach jednostki Bundespolizei. Podobnie jak w Polsce, niemiecka flota nieoznakowanych radiowozów opiera się głównie na samochodach marki BMW - szczególnie modelach 320d Touring. Policjantów w cywilnych autach można również spotkać za kierownicą Volkswagenów Passatów, Skód Superb czy Mercedesów klasy E. Dominujące barwy tych pojazdów to szarość, czerń i granat - dzięki czemu łatwo wtapiają się w ruch uliczny.

Nieoznakowane radiowozy we Francji

We Francji od wielu lat działa formacja Gendarmerie Nationale, której nieoznakowane radiowozy regularnie patrolują rozbudowaną sieć autostrad i dróg ekspresowych. Francuska policja w tym celu najczęściej korzysta z rodzimych marek - są to przede wszystkim Renault Megane, Peugeot 508 oraz modele Citroena. Co ciekawe, pojazdy te często są dość wiekowe, co dodatkowo upodabnia je do zwyczajnych aut rodzinnych i utrudnia ich identyfikację przez innych kierowców.

Nieoznakowane radiowozy we Włoszech

Polizia Stradale, czyli włoska drogówka działająca w ramach państwowej policji, korzysta z szerokiego wachlarza pojazdów - od szybkich samochodów i motocykli po furgonetki i specjalistyczne auta. W ich flocie, zarówno oznakowanej, jak i nieoznakowanej, można spotkać takie modele jak Alfa Romeo 159, Alfa Romeo Giulia, Audi A4 czy Volkswagen Passat. Jeszcze do niedawna do tego grona należały także luksusowe Lamborghini Gallardo oraz Huracan.

Nieoznakowane radiowozy w Holandii

W Holandii nie ma bezpośredniego odpowiednika polskiej grupy "Speed", jednak podobne funkcje pełni kilka różnych jednostek policyjnych, w tym Korps Nationale Politie. Do najczęściej wykorzystywanych nieoznakowanych radiowozów zaliczają się m.in. Volkswagen Golf, BMW serii 3, Audi A4, różne modele Volvo i Mercedesów, a nawet elektryczne Tesle. Choć większość tych pojazdów jest celowo stylizowana na zwykłe samochody rodzinne, można je rozpoznać między innymi po ukrytych za tylną szybą wyświetlaczach.

