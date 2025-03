Najbardziej ruchliwa droga w Polsce. Koszmar kierowców

Aktualnie najbardziej ruchliwa droga w Polsce to odcinek autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Zgodnie z ostatnim Generalnym Pomiarem Ruchu liczba pojazdów poruszających się między miastami, w zależności od miejsca i pory, waha się od ponad50 do blisko 100 tysięcy dziennie samochodów. Odcinek pomiędzy węzłem "Stryków" a węzłem "Konotopa" to najbardziej ruchliwa droga w Polsce. Odcinek liczy 98 kilometrów.

Na trasie Warszawa-Łódź nie obowiązują żadne opłaty, co jest dobrą wiadomością dla podróżnych. To oznacza, że można swobodnie korzystać z autostrady A2, nie martwiąc się o koszty. Najbardziej ruchliwa droga w Polsce prawdopodobnie w najbliższych latach będzie jeszcze bardziej zatłoczona.

Wszystko przez to, że A2 ma zapewnić dojazd doCentralnego Portu Komunikacyjnego. To oznacza jeszcze więcej samochodów na już obciążonym pojazdami trakcie.

Najbardziej ruchliwa droga w Polsce zostanie rozbudowana

Dobra informacja jest taka, że odcinek A2 między Łodzią a Warszawą zostanie rozbudowany. Na to czekają zarówno przedsiębiorcy prowadzący firmy transportowe, jak i zwykli kierowcy. Najbardziej ruchliwa droga w Polsce będzie poszerzona do ośmiu pasów. To ma zagwarantować większą przepustowość. Łączna długość przebudowy obejmie 92 km, z czego 89 km to budowa dodatkowych pasów, a pozostałe 3 km obejmują prace na wysokości węzła Łódź Północ.

Rozbudowa autostrady A2 między Łodzią i Warszawą będzie jednym z najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych zadań. Przede wszystkim dlatego, że prace budowlane będą prowadzone przy odbywającym się ruchu drogowym. Wymusi to wdrożenie skomplikowanej czasowej organizacji ruchu, która zapewni skuteczny przejazd pojazdów. Można spodziewać się, że najbardziej ruchliwa droga w Polsce będzie jeszcze bardziej zakorkowana. Aby zminimalizować utrudnienia dla kierowców, przez cały czas trwania budowy, dla każdego z kierunków mają być dostępne po dwa pasy ruchu. To absolutnie konieczne, aby przejazd między stolicą a centrum kraju odbywał się bez poważniejszych zakłóceń.

Najbardziej ruchliwa droga w Polsce zostanie rozbudowana do ośmiu pasów. Tymi pojedziemy w 2029 roku. GDDKiA materiały prasowe

Kiedy najbardziej ruchliwa droga w Polsce zostanie rozbudowana? Podpisanie umowy na projekt poszerzenia autostrady A2 miało miejsce w sierpniu 2023 r. W drugiej połowie obecnego roku mają zostać ogłoszone przetargi na roboty budowlane. Ich rozpoczęcie planowane jest na pierwszą połowę 2026 r. Najbardziej ruchliwa droga w Polsce będzie mieć gotowe osiem pasów w pierwszej połowie 2029 roku. .

Najbardziej ruchliwa droga w Polsce ma jednocześnie stać siędrogą samowystarczalną. Zadaniem wykonawcy będzie nie tylko opracowanie projektu dobudowy dodatkowych pasów ruchu, ale również instalacji OZE do zasilania infrastruktury drogowej i instalacji oświetleniowej. Wszystkie instalacje związane z drogą mają być zasilane z odnawialnych źródeł energii. Rozwiązania zastosowane na tym odcinku autostrady mają stać się wzorem, który zostanie wykorzystany przy budowie lub rozbudowie innych odcinków dróg.

