Żółte linie to element tymczasowego oznakowania poziomego, wprowadzanego podczas zmian w organizacji ruchu. Najczęściej możemy ją spotkać w miejscach prowadzenia robót drogowych, na objazdach czy podczas organizacji wydarzeń specjalnych. Jej zadaniem jest wskazanie kierowcom prawidłowego toru jazdy w zmienionych warunkach drogowych.

W przeciwieństwie do białych oznaczeń, które stanowią stałą organizację ruchu, żółte linie i strzałki mają charakter tymczasowy, ale nadrzędny. Oznacza to, że w przypadku sprzeczności między stałym a tymczasowym oznakowaniem, kierowca zobowiązany jest do podporządkowania się właśnie temu drugiemu. Żółty kolor nie jest przypadkowy - ma za zadanie przyciągnąć uwagę kierowcy i wyraźnie odróżniać się od standardowego, białego oznakowania.