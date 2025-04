Pod koniec ubiegłego roku w Gdyni powstała nowa stacja kolejowa przystosowana do obsługi najdłuższych (do 750 metrów) oraz najcięższych (o nacisku 22,5 tony na oś) pociągów towarowych. Inwestycja o wartości 1,9 mld zł netto pełni funkcję swoistej "autostrady dla pociągów" i zapewnia dowóz oraz odbiór większej ilości towarów koleją w krótszym czasie. To z kolei przyczynia się do zmniejszenia liczby pojazdów ciężarowych na drogach.