Autostrada A2, biegnąca przez województwo lubuskie, to istotny szlak komunikacyjny, który łączy wschodnią część Polski z zachodnią. Stanowi także ważną drogę transportową dla towarów eksportowanych z naszego kraju. To właśnie w jej obrębie znajduje się przejście graniczne w Świecku, które jednak wśród kierowców nie cieszy się zbyt dobrą opinią. Znajdujące się tam budynki Straży Granicznej i układ drogowy przypominają, jak przekraczano granicę państwa w dawnych czasach.

Na szczęście wkrótce może się to zmienić. Niedawno Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła plan gruntownej modernizacji granicy w Świecku. Inwestycja przewiduje przedłużenie autostrady A2 aż do mostu granicznego, co umożliwi jej bezpośrednie połączenie z niemiecką A12, a tym samym ma na celu usprawnienie przejazdu, zgodnie z zasadami strefy Schengen.