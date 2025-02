Wartość umowy to 6,1-miliona złotych. Zadaniem projektantów będzie między innymi przygotowanie co najmniej trzech wariantów rozwiązań geometrycznych węzła Piekary Śląskie.

Każdy z nich zostanie poddany analizie przepustowości za pomocą mikrosymulacji ruchu. Pozwoli to wybrać optymalne rozwiązania komunikacyjne, które najlepiej sprawdzą się w kontekście zachowania płynności ruchu.

Prace nad dokumentacją projektową dla drogi ekspresowej S11 od węzła Radzionków do węzła Piekary Śląskie powinny zakończyć się w czasie nie dłuższym niż 15 miesięcy od zawarcia umowy. Już w maju 2026 roku prace powinny być zatem sfinalizowane.

Kluczowym elementem prac przygotowawczych do inwestycji jest też uwzględnienie planu zagospodarowania przestrzennego. W ubiegłym roku złożono wnioski o wydanie decyzji środowiskowej dla całej trasy S11 w województwie śląskim.

Połączenie A1 i S11 to szybsza podróż nad morze

Pokonanie dystansu z Piekar Śląskich do Kołobrzegu może finalnie zająć nieco ponad 5 godzin. Dziś trzeba zarezerwować sobie na taką podróż niemal 7 godzin, a w sezonie wakacyjnym jeszcze więcej.

Szacuje się, że do 2031 roku, po zrealizowaniu wszystkich odcinków, S11 może mieć aż 580 kilometrów długości. Uwzględniając wspólny przebieg S6 od Kołobrzegu do Koszalina, może być to nawet 620 kilometrów.