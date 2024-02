Oszukali system: Gdy wszyscy ograniczają CO2, Tesla zarabia na nim miliardy

Produkując wyłącznie auta elektryczne, producent nie musi się martwić spełnianiem norm emisji spalin - każdy samochód bezemisyjny już z założenia jest "czysty" i dobry dla środowiska. W takiej sytuacji niewykorzystany kredyt CO2 trafia na konto producenta, a ponieważ Tesla sprzedaje wyłącznie auta o zerowej emisji, w swoim skarbcu ma naprawdę ogromne pokłady kredytów regulacyjnych.

Tesla handluje emisjami. Każdego roku zarabia na tym krocie

Nie jest tajemnicą, że w dzisiejszych czasach to bardzo cenna waluta. Inni producenci głowią się nad zredukowaniem średniej emisji i wyciskają z siebie siódme poty, żeby nie płacić wysokich kar. Jeżeli producent nie chce płacić grzywny, może zdobyć kredyty regulacyjne dogadując się z innym producentem i kupując je taniej, niż wyniosłaby kara.

Zdjęcie Tesla każdego roku zarabia na kredytach regulacyjnych miliardy dolarów / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Jak wskazuje najnowszy raport Automotive News, w 2023 r. ulga podatkowa Tesli związana z zebranymi kredytami regulacyjnymi wyniosła 1,79 mld dolarów. W 2021 r. i 2022 r. Tesla nagromadziła kredytów o wartości 1,7 mld dolarów, a od 2009 r. na konto bankowe marki wpłynęło łącznie 9 mld dolarów w czystych emisjach.

Wielkie koncerny w tarapatach. Muszą płacić Tesli haracz

Dyrektor finansowy Tesli, Zachary Kirkhorn, był przekonany, że ten sposób zarobku nie będzie wieczny. Z czasem producenci wprowadzili masę elektrycznych modeli, ale jak widać, to nie pomogło. Kirkhorn zapowiadał, że wielu producentów już w 2020 r.miało być przygotowanych do osiągnięcia celów, jednak w ostatnich latach zysk ze sprzedawanych emisji tylko wzrastał. W ostatnich latach do drzwi Tesli zapukały takie koncerny jak General Motors, Volkswagen, Honda oraz Jaguar Land Rover.

Zdjęcie Gdy inni producenci nie spełniają norm, wtedy do drzwi puka Tesla / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Elektryczni do 2035 roku? Producenci mają coraz trudniej

Spełnianie norm emisji CO2 jest dla producentów coraz trudniejsze, mimo faktu, że na rynku pojawia się więcej aut hybrydowych oraz elektrycznych. Dla przykładu, w Wielkiej Brytanii od 1 stycznia br. co najmniej 22 proc. samochodów sprzedanych w ciągu roku przez danego producenta musi mieć zerową emisję. Tesla z takimi bestsellerami jak Model 3 czy Model Y nie musi się o nic martwić, ale co mają powiedzieć inni producenci, jak np. Land Rover? Im bliżej 2035 roku, tym gorzej.