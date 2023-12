Spis treści: 01 Najtańszy w ofercie będzie crossover MG ZS

02 Ile kosztuje MG ZS?

03 Największy w gamie będzie SUV MG HS

04 Ile kosztuje nowe MG HS?

05 Elektryczne MG 4 już w sprzedaży w Polsce. Ile kosztuje?

Marka MG przez lata była ikoną brytyjskiej motoryzacji, ale z czasem mocno podupadła. Od 2007 roku należy do chińskiego koncernu SAIC (Shanghai Automotive Industry Company), będącego jednym z największych chińskich producentów samochodów. Po ciepłym przyjęciu na Wyspach Brytyjskich firma podbija kolejne rynki - od teraz sprzedaje swoje samochody również w Polsce. Auta kupić można w wybranych salonach Grupy Krotoski oraz Grupy PGD.



Najtańszy w ofercie będzie crossover MG ZS

Zdjęcie MG ZS startuje z ceną poniżej 80 tys. zł / materiały prasowe

To crossover segmentu B mierzący 4,3 metra długości, co plasuje go w kategorii Suzuki Vitary, Kii Sonic czy Dacii Duster. Auto napędzane jest turbodoładowanym, litrowym silnikiem o mocy 111 KM, lub wolnossącą jednostką 1.5 o mocy 106 KM.



Reklama

Ile kosztuje MG ZS?

Ceny zostały już podane i wynoszą:

Excite 1.5 ze skrzynią manualną 79 800 zł

Exclusive 1.5 z przekładnią automatyczną 86 200 zł

Exclusive 1.0 ze skrzynią manualną 91 000 zł

Exclusive 1.0 z przekładnią automatyczną 96 300 zł

Największy w gamie będzie SUV MG HS

Zdjęcie MG HS ma 4,6 metra długości i konkuruje z Kią Sportage czy Nissanem Qashqaiem / materiały prasowe

To już model z segmentu C, czyli konkurent dla Hyundaia Tucsona, Nissana Qashqaia, czy Seata Ateki. Pod maską tego modelu pracuje turbodoładowany silnik benzynowy o pojemności 1,5 litra i mocy 162 KM. Już podstawowe wersje będą wyposażone m.in. w dwa ekrany (12,3 i 10,1 cala), tempomat, obsługę Android Auto i Apple CarPlay, kamerę cofania, 17-calowe felgi czy światła LED.



Ile kosztuje nowe MG HS?

Podczas premiery podano ceny tego modelu i wynoszą one:

Standard ze skrzynią manualną 103 800 zł

Excite ze skrzynią manualną 109 500 zł

Excite z przekładnią automatyczną 115 200 zł

Exclusive ze skrzynią manualną 117 300 zł

Exclusive z przekładnią automatyczną 123 500 zł

Elektryczne MG 4 już w sprzedaży w Polsce. Ile kosztuje?

Zdjęcie MG 4 startuje z ceną 125 200 zł. Z dopłatą z programu Mój elektryk może więc kosztować poniżej 100 tys. zł / materiały prasowe

Największym zaskoczeniem może być jednak oferta na elektryczny model MG 4. To kompakt segmentu C, konkurent dla VW ID.3, Nissana Leafa czy Renault Mégane E-Tech. W podstawowej wersji napędza go jednostka o mocy 170 KM korzystająca z baterii o pojemności 51 kWh. W topowej odmianie XPOWER ma 435 KM mocy, baterię 77 kWh i przyspiesza do 100 km/h w 3,8 sekundy.



Ceny MG 4 w Polsce to:

Standard 51 kWh 170 KM - 125 200 zł

Comfort 64 kWh 204 KM - 141 900 zł

Luxury 64 kWh 204 KM - 150 600 zł

Luxury Long Range 77 kWh 244 KM - 165 900 zł

XPOWER 77 kWh 435 KM - 169 900 zł

Mowa o cenach brutto, przy zakupie auta można skorzystać z programu Mój Elektryk, co oznacza, że podstawowa wersja z pełną dopłatą będzie kosztowała poniżej 100 tys. zł.

MG wchodzi do Polski z siedmioletnią gwarancją z limitem przebiegu 150 tys. km, siedmioletnim pakietem przeglądów kontrolnych w cenie i siedmioletnim assistance (do 150 tys. km, przy serwisowaniu w ASO). Pierwsze salony otwarto w Warszawie i Nadarzynie, w styczniu mają otwierać się kolejne - w początkowej fazie marka chce mieć 16 salonów w największych miastach w Polsce, a docelowo - ok. 40 w całym kraju.