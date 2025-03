Od dłuższego czasu europejski sektor motoryzacyjny zmaga się z narastającymi problemami. Ich główne przyczyny to osłabienie branży, malejący popyt na pojazdy elektryczne oraz rosnąca konkurencja ze strony chińskich producentów.

Od 2020 roku w Europie zlikwidowano już 86 tysięcy miejsc pracy w motoryzacji. Co więcej, tylko w pierwszej połowie 2024 roku dostawcy ogłosili plany redukcji 32 tysięcy etatów - to liczba przewyższająca nawet najgorsze momenty pandemii.

Dyrektor generalny Volkswagena, Oliver Blume, już wcześniej wskazywał, że niemiecka gospodarka straciła na konkurencyjności, a produkcja w Niemczech staje się coraz mniej opłacalna. Co ciekawe, poszukiwanie oszczędności sięga tak daleko, że obejmuje nawet kadrę kierowniczą i samego prezesa firmy - muszą się liczyć z obniżkami pensji.

O podobnych planach poinformowało Porsche . Spadające zainteresowanie samochodami elektrycznymi, słaba sprzedaż w Chinach oraz groźba ceł na produkty z Unii Europejskiej ze strony nowej administracji USA zmuszają markę do redukcji kosztów, co oznacza zwolnienie blisko 2 tys. pracowników.

W niemal identycznej sytuacji znalazły się także Aston Martin, Ford, Fiat, Nissan, Renault i Mercedes. Lepiej radzi sobie BMW, chociaż bawarska marka we wrześniu ubiegłego roku musiała skorygować prognozy dotyczące swoich zysków.

Tomasz Bęben, prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych, zwrócił uwagę, że jedną z głównych przyczyn tej sytuacji jest nieodpowiedzialna realizacja europejskiej polityki klimatycznej. Doprowadziła ona do spadku popytu na pojazdy, co bezpośrednio przełożyło się na mniejsze zapotrzebowanie na części przeznaczone na pierwszy montaż.

Masową redukcję zatrudnienia obejmującą blisko 12 tys. osób zapowiedział największy dostawca w branży motoryzacyjnej pod względem sprzedaży - firma Bosch. Drugi w rankingu ZF Friedrichshafen planuje do 2028 roku zlikwidować od 11 tys. do 14 tys. stanowisk, natomiast ósmy w zestawieniu Continental przewiduje redukcję 7150 miejsc pracy na całym świecie, z czego około 3 tys. przypadnie na Europę.

Cięcia kosztów i restrukturyzację zaplanował także lider branży technologii motoryzacyjnej - firma Forvia - która do 2028 r. zlikwiduje ponad 10 tys. miejsc pracy w Europie.

To, niestety, nie koniec kłopotów. W ciągu najbliższych 12 miesięcy aż 60 proc. dostawców części przewiduje spadek przychodów, a to oznacza dalsze ograniczania kosztów oraz zwolnienia.

Wojna handlowa z USA i ekspansja chińskich firm to kolejne zagrożenia

Jednym z kluczowych punktów tego planu jest "poprawa umiejętności w wymiarze społecznym", co obejmuje m.in. zwiększenie finansowania Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Oznacza to, że branża przygotowuje się na redukcję etatów, stawiając na "wsparcie pracowników, którzy chcą się przekwalifikować i poszukiwać nowych możliwości zatrudnienia".