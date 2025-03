Potężne zwolnienia w Audi. Oszczędności kosztem redukcji etatów

Niemiecki gigant jest kolejnym producentem, który w nadchodzących latach zapowiada redukcję zatrudnienia. Marka Audi zamierza do 2029 r. zwolnić do 7,5 tys. pracowników, co pozwoli zaoszczędzić nawet 1 mld euro rocznie.