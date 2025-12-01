Spis treści: Alfa Romeo i historyczny symbol Mediolanu Audi i Auto Union. Skąd się wzięły pierścienie? BMW i symbol szachownicy. A może to śmigło? Volvo i alchemiczny symbol żelaza. To jednak nie wszystko Maserati postawiło na znany atrybut Neptuna Wierzgający koń na żółtym tle. Ferrari i niezwykła historia Rolls-Royce i Spirit of Ecstasy. Romantyzm i tragizm w jednym

Alfa Romeo i historyczny symbol Mediolanu

Historia nazwy Alfa Romeo zaczyna się w Mediolanie, gdzie działała firma "Anonima Lombarda Fabbrica Automobili". Gdy stery przejął Nicola Romeo, jego nazwisko zostało dołączone do marki, a połączenie tych dwóch elementów dało nazwę znaną dzisiaj na całym świecie.

Równie charakterystyczne co nazwa jest logo marki. Z jednej strony widnieje wężowy "Biscione" - stworzenie wywodzące się z lokalnej heraldyki i od wieków obecne w symbolice miasta. Z drugiej czerwony krzyż, nieodłącznie związany z Mediolanem i historią średniowiecznych rycerzy. Ten duet symboli okazał się na tyle trwały, że przetrwał wszystkie modernizacje znaku graficznego.

Co ciekawe, motyw Biscione obecny jest również w herbie Sanoka. To pamiątka po królowej Bonie, przedstawicielce rodu Sforzów, włoskiej dynastii wywodzącej się z dawnego Księstwa Mediolanu.

Alfa Romeo i krwiożerczy "Biscione".

Audi i Auto Union. Skąd się wzięły pierścienie?

Dzisiejsze logo Audi, składające się z czterech splecionych pierścieni, ma swoje korzenie w nieistniejącym już koncernie Auto Union. Powstał on w 1932 roku, gdy cztery przedsiębiorstwa - Audi, DKW, Horch i Wanderer - połączyły się, aby przetrwać skutki światowego kryzysu gospodarczego. Wspólne działanie dawało im większą siłę, której nie mogłaby zapewnić samodzielna działalność.

Druga wojna światowa przerwała działalność Auto Union. Z decyzji sowieckich władz okupacyjnych firma została rozwiązana, a jej majątek znacjonalizowany. Dopiero w 1949 roku udało się ją odtworzyć w Ingolstadt, już w granicach Republiki Federalnej Niemiec. Przełom nastąpił jednak w 1965 roku, gdy Volkswagen przejął spółkę i zdecydował, że jej produkcja będzie firmowana wyłącznie marką Audi.

Od tego momentu symbol czterech pierścieni, będący niegdyś znakiem jedności czterech producentów, stał się logo Audi i pozostał nim do dziś.

Audi i Auto Union. Skąd się wzięły pierścienie?

BMW i symbol szachownicy. A może to śmigło?

Historia emblematu BMW od lat budzi dyskusje wśród miłośników niemieckiej marki. Jedni twierdzą, że logo przedstawia wirujące śmigło samolotu. Inni, że jest inspirowane szachownicą. Prawda leży jak zwykle gdzieś pośrodku.

BMW, czyli Bawarska Fabryka Silników, powstała w 1916 roku w Monachium. Początkowo zakłady koncentrowały się na produkcji silników lotniczych, stąd pierwsze reklamy firmy przedstawiały lecące samoloty, a ich wirniki tworzyły układ zbliżony do dzisiejszego symbolu marki.

Równocześnie w emblemacie obecna jest tradycja regionalna. Biało-niebieska szachownica nawiązuje do flagi Bawarii - landu, z którego pochodzi BMW. Niektórzy historycy przypominają także, że już w 1917 roku jednym z pierwszych znaków firmowych był konik szachowy, podkreślający związek marki z lokalną heraldyką.

BMW - o co chodzi z tym śmigłem?

Volvo i alchemiczny symbol żelaza. To jednak nie wszystko

Logo Volvo nie jest zwykłym znakiem graficznym i posiada wielowarstwowe znaczenie. Przede wszystkim charakterystyczny symbol to alchemiczny znak żelaza, który ma podkreślać zarówno siłę samochodów marki, jak i potęgę szwedzkiego przemysłu stalowego. Emblemat nawiązuje także do kulek łożysk, co współgra z nazwą firmy i jej korzeniami.

Sama nazwa Volvo pochodzi z łaciny i oznacza "toczyć się". Analogia do łożysk kulkowych nie jest przypadkowa - jednym ze współzałożycieli marki była bowiem szwedzka firma SKF, jeden z największych producentów łożysk na świecie.

Logo Volvo to nawiązanie do szwedzkiego przemysłu stalowego.

Maserati postawiło na znany atrybut Neptuna

Logotyp Maserati jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i charakterystycznych symboli w świecie motoryzacji. Jego projekt przypisuje się Mario Maseratiemu, jednemu z sześciu braci założycieli marki, który znacznie bardziej niż samochodami fascynował się malarstwem i rzeźbą, dzięki czemu potrafił połączyć artystyczną wrażliwość z potrzebami nowej marki samochodowej.

Centralnym elementem emblematu jest trójząb - symbol zaczerpnięty z atrybutu Neptuna znajdującego się na głównym placu Bolonii, rodzinnego miasta twórców Maserati. Trójząb miał nie tylko przyciągać uwagę, lecz także symbolizować moc i dynamikę pojazdów marki. Logo przyjęło również niebiesko-czerwoną kolorystykę, która odwołuje się do barw Bolonii, podkreślając związki Maserati z włoską tradycją i dziedzictwem miasta.

Maserati i boloński trójząb - atrybut Neptuna.

Wierzgający koń na żółtym tle. Ferrari i niezwykła historia

Słynny znak Ferrari, przedstawiający wierzgającego konia na żółtym tle, od dawna uchodzi za jeden z najbardziej rozpoznawalnych i ikonicznych symboli w świecie motoryzacji. Dla wielu fanów włoskiej marki jest on kwintesencją pasji, szybkości i elegancji, które od lat kojarzą się z samochodami Ferrari. Jednak sama historia jego powstania jest równie fascynująca.

Geneza logo sięga czasów Pierwszej Wojny Światowej i wiąże się z postacią utalentowanego włoskiego pilota wojskowego Francesco Baracci. Jego odwaga w powietrzu, brawura i wyjątkowe umiejętności szybko przyniosły mu status narodowego bohatera, a sam Baracca, chcąc wyróżnić swoje samoloty, namalował na ich bokach symbol konia stającego dębem.

Kilka lat później Enzo Ferrari, przyszły twórca legendarnej marki, poznał rodziców tragicznie zmarłego pilota. Spotkanie to wywarło na nim ogromne wrażenie i stało się inspiracją do wykorzystania wizerunku konia w swoim własnym logo. Aby nadać mu charakterystyczną włoską tożsamość i powiązać z miejscem narodzin marki, Ferrari umieścił symbol na żółtym tle - kolor ten nawiązuje do barw Modeny, rodzinnego miasta konstruktora.

Znak Ferrari przedstawiający wierzgającego konia na żółtym tle.

Rolls-Royce i Spirit of Ecstasy. Romantyzm i tragizm w jednym

W przypadku Rolls-Royce'a to nie sam logotyp jest najbardziej rozpoznawalnym symbolem marki, lecz słynna figurka Spirit of Ecstasy. Jej powstanie łączy się z niezwykłą historią miłosną, która na zawsze wpisała się w legendę brytyjskiego producenta.

Emily, bo tak nazywana jest "latająca dama", pojawiła się na masce Rolls-Royce'a ponad sto lat temu. Modelką dla tej eleganckiej i dynamicznej postaci była Eleanor Thornton - sekretarka, kochanka, a przede wszystkim wielka miłość lorda Montagu, jednego z najbardziej wpływowych klientów marki. Początkowo figurka miała pełnić rolę jednorazowej ozdoby dla modelu zamówionego przez lorda, jednak los sprawił, że stała się symbolem o nieporównywalnie większym znaczeniu.

Tragiczny wątek tej historii sprawił, że figurka zyskała wymiar ponadczasowy. Eleanor zginęła w 1915 roku w rejonie Krety, kiedy pasażerski statek "Persia" został zatopiony przez niemiecki okręt podwodny. W hołdzie dla sekretarki i jej związku z lordem Montagu, Rolls-Royce postanowił wprowadzić figurkę Spirit of Ecstasy na stałe jako znak rozpoznawczy marki, który do dziś zdobi maski najbardziej luksusowych samochodów świata.

Figurka "Spirit of Ecstasy" zdobiąca przód Rolls-Royce.

