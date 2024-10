Wybrali najbardziej wartościową markę świata. Polacy ją kochają

Od przeszło 25 lat prestiżowy ranking Best Global Brands określa rynkową wartość największych korporacji na świecie. W tym roku, już 21. raz z rzędu, sektor motoryzacyjny został zdominowany przez Toyotę, która równie wysoką pozycję zajęła w ogólnym rankingu, plasując się pomiędzy Samsungiem i Coca-Colą.

Najbardziej cenione firmy na świecie wg raportu Best Global Brands 2024

Najbardziej wartościowe marki na świecie wg raportu Best Global Brands 2024 Miejsce Firma Sektor Wartość (mld USD) 1 Apple Technologie 488,9 2 Microsoft Technologie 352,5 3 Amazon Sprzedaż 298,1 4 Google Technologie 291,3 5 Samsung Technologie 100,8 6 Toyota Motoryzacja 72,8 7 Coca-Cola Napoje 61,2 8 Mercedes Motoryzacja 58,9 9 McDonald's Spożywczy 53,0 10 BMW Motoryzacja 52,0

Zdjęcie W 2024 roku wartość Toyoty szacuje się na 72,8 mld dolarów. / Jan Guss-Gasiński

Toyota ponownie wyróżniona w rankingu Best Global Brands

Wartość japońskiego giganta oszacowano bowiem na 72,8 mld dolarów, co jest wynikiem o 13 proc. lepszym, niż w roku ubiegłym. To pozwoliło ją również zaliczyć do grona najszybciej rozwijających się firm w ujęciu globalnym. Eksperci są zgodni, że za wielkim sukcesem Toyoty stoi zdywersyfikowana gama modelowa, szeroki wybór wersji i rodzajów napędów, w tym oszczędnych i trwałych hybryd, które cechują się niską emisją dwutlenku węgla. Pozycję marki budują również sukcesy w motorsporcie, takie jak zwycięstwa w cyklach WRC i WEC, gdzie rywalizują wyczynowe auta hybrydowe.

Zdjęcie Toyota jest od czterech lat największym producentem samochodów na świecie. / Jan Guss-Gasiński

Toyota w globalnej czołówce. Konkurencja została w tyle

Toyota jest w ścisłej czołówce najbardziej innowacyjnych firm motoryzacyjnych. W tegorocznym rankingu Top100 znalazła się na szóstej pozycji, zostawiając konkurencję daleko w tyle. Takie marki jak Mercedes-benz, BMW i Tesla w ogólnym zestawieniu zajęły kolejno ósme, dziewiąte i dwunaste miejsce. W Top10 najbardziej cenionych marek motoryzacyjnych wg Interbrand znalazły się także Honda, Hyundai, Porsche, Audi, Volkswagen i Ford.

Zdjęcie Za sukcesem Toyoty stoi zdywersyfikowana gama modelowa, szeroki wybór wersji i rodzajów napędów. / Jan Guss-Gasiński

Najbardziej cenione marki motoryzacyjne na świecie wg raportu Best Global Brands 2024

Najbardziej wartościowe marki motoryzacyjne w 2024 roku Miejsce w Top100 Marka Wartość (mld USD) 6 Toyota 72,8 8 Mercedes 58,9 10 BMW 52,0 12 Tesla 45,5 26 Honda 26,7 30 Hyundai 23,0 43 Porsche 17,4 45 Audi 17,3 49 Volkswagen 16,5 56 Ford 14,4

Od czterech lat Toyota jest największym producentem samochodów na świecie. Klientom dostarcza samochody w ponad 170 krajach i regionach. W ubiegłym roku koncern sprzedał ponad 11,2 mln samochodów marki Toyota, Lexus, Daihatsu oraz Hino, poprawiając wynik z 2022 roku o 7,2 proc.