Historie o tym, że właściciele konkretnych pojazdów są częściej zatrzymywani przez policjantów i mają większą szansę na kontrolę drogową, słyszy się od dawna.

Sami przyznajcie, że niemal na każdej imprezie pojawiają się pełne kolorytu opowieści o tym, jak to któryś z kolegów znowu był "trzepany" przez policję tylko dlatego, że jeździ Audi albo BMW. Jak się jednak okazuje - anegdoty te nie zawsze są jedynie wymysłem młodocianych kierowców.

Policjanci rzekomo mają swoją "czarną listę" marek samochodowych, które są poddawane częstszej kontroli.

"Czarna lista" marek samochodowych. To na nie poluje policja

O istnieniu listy chętniej zatrzymywanych przez policję pojazdów po raz pierwszy poinformował znany youtuber - Sierżant Bagieta. Zdaniem byłego funkcjonariusza, który z radością dzieli się w internecie swoimi opowiadaniem dot. służby w policji, niektóre z popularnych na rynku marek zostały obarczone tzw. wyższym ryzykiem. Co to konkretnie oznacza? Ano to, że np. dana marka i dany model padają częstszym kradzieżom lub w przypadku starszych samochodów, nierzadko poruszają się w opłakanym stanie technicznym.

W swoim materiale wideo, twórca internetowy wyróżnił 5 konkretnych marek, wyjaśniając dodatkowo, dlaczego to właśnie one wzbudzają większe zainteresowanie funkcjonariuszy. Przyznać trzeba, że niektóre z nich idealnie wpasowują się w od dawna krążące w środowisku kierowców stereotypy.

Zdjęcie Policja samochody niektórych marek może chętniej kontrolować / Stanisław Bielski / Reporter

Masz auto z listy? Czeka cię kontrola drogowa

Lexus — to pierwsza marka, którą wymienia youtuber. Zdaniem byłego policjanta samochody japońskiego producenta często padają łupem złodziei, co z automatu skutkuje częstszymi kontrolami.

Audi - w przypadku niemieckiego producenta powodem częściej występujących kontroli jest z reguły kiepski stan techniczny starszych egzemplarzy. Ponadto podobnie do Lexusa, także samochody marki Audi są łakomym kąskiem dla złodziei.

Opel - z uwagi na szeroki przekrój modelowy marka ta jest często wykorzystywana przez młodych i niedoświadczonych kierowców, którzy często łamią przepisy. Jednocześnie ich stan techniczny nierzadko pozostawia wiele do życzenia

Volkswagen - ponownie powodem systematycznych kontroli jest nierzadko zły stan techniczny wielu starszych egzemplarzy. Volkswagen w Polsce niezmiennie jest także celem złodziei. Jak wspomina były funkcjonariusz - niemiecką markę upodobali sobie także taksówkarze, którzy nierzadko łamią przepisy np. podczas postoju.

BMW — tu zaskoczeń nie ma. Niemiecka marka zdaniem youtubera to "królowa polskich kontroli drogowych", a powodów "jest milion". Częste kradzieże, zły stan techniczny starszych samochodów, powodzenie wśród młodszych i niedoświadczonych kierowców, którzy często popełniają wykroczenia drogowe to tylko niektóre z nich.