Spis treści: 01 Majówka w Zakopanem? Wyjazd w Tatry z utrudnieniami

02 Majówka w Bieszczadach: jak z dojazdem nad Solinę?

03 Majówka nad morzem: lista utrudnień

04 Utrudnienia na autostradach

Majówka w Zakopanem? Wyjazd w Tatry z utrudnieniami

Zakopianka to popularna trasa, która łączy Kraków z Zakopanem. Dostać się do stolicy Tatr w tegoroczną majówkę pomoże szybciej niż w ubiegłych latach otwarty w listopadzie tunel pod Luboniem Małym. Za ponad rok kierowcy przejadą dwupasmową drogą od Krakowa aż do Nowego Targu. To za sprawą budowanej nowej Zakopianki.

Zanim kierowcy szybko dojadą do Nowego Targu, pierwsze korki na Zakopiance czekają w miejscowości Gaj. To w związku z przebudową skrzyżowania. Na odcinku DK7 w stronę Zakopanego ograniczenia to lewostronne zwężenie oraz zamknięcie pasa awaryjnego. W tym miejscu wprowadzono ograniczenie prędkości do 50 km/h.

Zdjęcie Trwa budowa nowej Zakopianki, która znacznie ułatwi wyjazd na majówkę do Zakopanego. / GDDKiA / GDDKiA

Kolejne zwężenie drogi ma miejsce już 20 km dalej w Myślenicach. Na jezdni w kierunku Zakopanego, na odcinku od wyjazdu z ul. Daszyńskiego do początku drogi ekspresowej S7, zwężone są pasy ruchu, a prędkość ograniczono do 50 km/h. Wszystko z powodu naprawy muru oporowego.

Dojazd do Zakopanego na majówkę to tradycyjnie gigantyczne korki na światłach w Klikuszowej. Kilkukilometrowych zastojów można spodziewać się również w Skomielnej Białej oraz Białym Dunajcu. W samym Zakopanem korków można spodziewać się na drogach do parkingu nad Morskie Oko, więcej aut pojawi się także w kierunku Kuźnic.

Majówka w Bieszczadach: jak z dojazdem nad Solinę?

Bieszczady to od lat jeden z najbardziej obieranych kierunków podczas majówki. W tym roku kierowcy, którzy udają się nad Jezioro Solińskie, nogę z gazu będą musieli zdjąć na drodze krajowej nr 28. Na trasie pomiędzy Miejscem Piastowym a Sanokiem trwają roboty drogowe. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h. Możliwe jest także ręczne kierowanie ruchem.

Jadąc w Bieszczady krajową 73., trzeba zwolnić w miejscowościach Brzostek oraz Bukowa. W tych w związku z robotami wprowadzono sygnalizację świetlną oraz ruch wahadłowy. Wzmożony ruch, jak co roku w majówkę, będzie można zauważyć na trasie Sanok - Hoczew.

Jadąc w Bieszczady z Rzeszowa, trzeba uważać na budowaną drogę S19 w ciągu DK19. Nogę z gazu trzeba zdjąć w miejscowości Babica, gdzie wprowadzono zwężenie jezdni, zakaz wyprzedzania i ograniczenie prędkości do 40 km/h.

Majówka nad morzem: lista utrudnień

W województwie pomorskim zdecydowanie odradzamy wjazd na krajową 22. z Chojnic do Czerska. Trwa przebudowa ponad 22 kilometrów tej drogi i kierowcy muszą mierzyć się z gigantycznymi utrudnieniami. Na trasie w aż ośmiu miejscach są tak zwane mijanki z sygnalizacją świetlną.

Jadąc ze Słupska do Ustki, trzeba uważać w miejscowości Włynkówko na krajowej 21. Tu wprowadzono ruch wahadłowy oraz sygnalizację świetlną, podobnie jak w miejscowościach Bydlino, Niestkowo i Ziemowiska. Wszędzie obowiązują ograniczenia prędkości do 50 km/h.

CZYTAJ TAKŻE: Nowe drogi gotowe na majówkę. Chodzi o fragmenty S7 i A2

Majówka to korki we Władysławowie. Od lat w szczycie sezonu na głównej ulicy tworzą się kilometrowe zatory, ponieważ większość urlopowiczów do miasta jedzie od strony Swarzewa. Podczas majówki kierowcy tracą minimum pół godziny na pokonanie tego traktu. Standardem jest również korek do Redy, dlatego warto omijać ten rejon, kierując się na Kosakowo.

Gdzie nad morzem prowadzone są roboty drogowe? Obok wymienionych wyżej w miejscowości Żukowo na drodze krajowej nr 77 czy w miejscowości Brachlewo na krajowej 55. Na trasie S6 na węźle Lotnisko zwężenie do jednego pasa ruchu na wysokości wiaduktu nad Obwodnicą Trójmiasta.

Utrudnienia na autostradach

Podczas wyjazdu na majówkę warto pamiętać o zmianie organizacji ruchu na węźle Brzęczkowice w Mysłowicach. Zjazd z autostrady A4 na drogę S1 będzie zamknięty do połowy maja. Dla kierowców podróżujących z Krakowa w kierunku Łodzi konieczny będzie objazd. W okolicy wiaduktu na obu jezdniach autostrady i drogi ekspresowej S1 zostały zwężone dwa pasy ruchu.