Nowe drogi gotowe na majówkę. Chodzi o fragmenty S7 i A2

Długi weekend majowy to czas, kiedy Polacy bardzo często wyruszają w podróż. W tym roku szczególnie namawia to tego kalendarz. Jeśli weźmiemy urlop 2 maja, będziemy mogli cieszyć się pięcioma dniami wolnego, a jeżeli do tego weźmiemy urlop również 4 i 5 maja czas wolnego wydłuży się do dziewięciu dni. Z pewnością kierowców ucieszy fakt, że do majówki na drogowej mapie Polski mogą pojawić się oddane do użytku kolejne kilometry dróg.

Nową trasą, którą kierowcy będą mogli pojechać na majówkę, może być odcinek drogi ekspresowej S7 między węzłami Lesznowola i Tarczyn Północ. Do ruchu mają zostać oddane obie jezdnie w pełnym przekroju dwóch pasów.

Odcinek będzie stanowił połączenie już działających elementów trasy S7 od strony Warszawy i Grójca, udostępniony zostanie węzeł Złotokłos, a węzły Lesznowola i Tarczyn Południe na sąsiednich odcinkach uzyskają pełną funkcjonalność.

GDDKiA podaje, że termin udostępnienia trasy jest zależny od ukończenia wszystkich robót, procedur odbioru i uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Dobra wiadomość jest taka, że trwają obecnie prace porządkowe, Wojewódzki Inspektorat Ruchu Drogowego weryfikuje dokumentację dołączoną do wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Nieco gorsza wiadomość jest taka, że na początku maksymalna prędkość na odcinku będzie wynosić 80 km/h.

Na kwiecień zaplanowano również zakończenie prac na odcinku autostrady A1 Piotrków Trybunalski - Kamieńsk. Kierowcy już od pewnego czasu mogą korzystać z trzypasmowych jezdni, ale dotychczas, ze względu na prowadzone prace wykończeniowe, ograniczenie prędkości na odcinku wynosiło 100 kmh. Jeszcze przed majówką ma ono zostać podniesione do 140 km/h.

W tym roku GDDKiA planuje wprowadzić do użytku 257 km tras szybkiego ruchu, dzięki czemu łączna liczba kilometrów tych dróg ma wzrosnąć do 5 tys. W planach jest również ogłoszenie przetargów na realizację łącznie 565 km nowych tras. Łączna kwota na ich budowę ma wynosić 28,6 mld złotych.

Na kolejne odcinki tras oddane do użytku kierowcom przyjdzie jednak poczekać. W drugim kwartale samochody mają pojawić się na odcinku drogi ekspresowej S3 między Kamienną Górą i Lubawką oraz na odcinku S61 Ełk - Kalinów. Z kolei w kolejnych miesiącach do użytku mają zostać oddane m.in. odcinek S11 od Bobolic do Koszalina oraz południowa część autostrady A18 (rozbudowa DK18 do standardów autostradowych).

