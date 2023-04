Spis treści: 01 Nowy odcinek S7 - Warszawa i Grójec wreszcie połączone

Wiele wskazuje na to, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wywiąże się ze swojej obietnicy. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jeszcze w kwietniu kluczowy odcinek drogi ekspresowej S7 Lesznowola - Tarczyn Południe, zostanie oddany w ręce kierowców. Szansę są na to całkiem spore, ponieważ w ostatniej informacji GDDKiA pochwaliło się postępem prac.

Nowy odcinek S7 - Warszawa i Grójec wreszcie połączone

Ukończenie prac na ostatnim odcinku to świetna informacja nie tylko dla mieszkańców podwarszawskich miejscowości, ale także dla tych, którzy często kursują na południe Polski. Oddanie w ręce kierowców 15-kilometrowego łącznika Warszawa-Grójec, zauważalnie skróci czas dojazdu z Warszawy do Radomia, Kielc, Krakowa czy nawet Zakopanego. Na drodze z Warszawy do Grójca znajdzie się 11 wiaduktów i trzy miejsca obsługi podróżnych (MOP).

Inwestycja kosztowała ponad 500 mln złotych

Z informacji zawartych w ostatnich komunikatach, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyjawiła, że cała inwestycja pochłonęła od samego początku ponad 510 mln złotych. To jednak nie jest jeszcze wszystko, bowiem kwota ta dotyczyła stanu prac na dzień 31 stycznia. Jeszcze w kwietniu drogowcy zamontowali ogrodzenia i ekrany akustyczne.

Warszawa - Grójec. Kiedy pojedziemy nowym odcinkiem S7?

Nowy odcinek łączący Grójec z Warszawą może zostać otwarty jeszcze przed weekendem majowym. Więcej szczegółowych informacji poznamy 21 kwietnia, gdyż to właśnie wtedy GDDKiA, wraz z wykonawcami i reprezentacją nadzoru, spotka się na konferencji z dziennikarzami.

