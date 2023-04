Spis treści: 01 822 tys. karych od UOKiK dla APCOA Parking Polska

Wielu kierowców zauważyło, że w ostatnich tygodniach z niektórych parkingów przy dyskontach, supermarketach czy szpitalach zniknęły biletomaty. Całkiem możliwe, że jest to związane z kontrolą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który na poważnie potraktował liczne skargi od oburzonych kierowców.

822 tys. karych od UOKiK dla APCOA Parking Polska

Firma APCOA Parking Polska to jeden z większych operatorów parkingowych w Polsce. Obiekty zarządzane przez spółkę znajdziemy m.in.:

przy szpitalach,



biurowcach,



hotelach,



dyskontach,



supermarketach,



centrach handlowych.



Co ważne - urząd nie kwestionuje wprowadzenia wymogu pobierania biletu na parkingach przed sklepami, o ile konsumenci są o tym należycie informowani.

APCOA Parking Polska ograniczała konsumentom sposoby składania reklamacji, dopuszczając tylko dwa rodzaje zgłoszeń: poprzez formularz na stronie internetowej lub listownie na adres siedziby - informuje UOKiK.

Tymczasem - zgodnie z obowiązującymi przepisami - firma powinna uwzględniać również reklamacje składane chociażby w formie mailowej lub zgłaszane osobiście w jej oddziałach. Jakby tego było mało, w regulaminach korzystania z parkingów można było przeczytać, że termin rozpatrywania reklamacji może przekroczyć 30 dni, co jest sprzeczne z ustawą o prawach konsumenta.



APCOA wprowadzało kierowców w błąd. Sroga kara od UOKiK

UOKiK podkreśla w swoim komunikacie, że konsumenci, którzy złożyli reklamację na "wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej" za korzystanie z parkingów APCOA, informowani byli, że - jeśli nie zapłacą wskazanej kwoty - "poniosą koszty windykacji i postępowania egzekucyjnego". Inspektorzy Urzędu tłumaczą, że twierdzenie spółki "brzmiało kategorycznie i wskazywało na nieuchronność tych zdarzeń" i miało na celu "wywołanie nieuzasadnionej obawy" wśród kierowców.



W rzeczywistości, by wyegzekwować taką karę, APCOA musiałaby najpierw skierować sprawę na drogę postępowania sądowego, a dopiero w dalszej kolejności - do organu egzekucyjnego, np. komornika. Co więcej, na każdym z tych etapów konsumenci mogli zostać zwolnieni z ponoszenia dodatkowych kosztów.

Biletomaty znikają z parkingów. To efekt kary od UOKiK?

Kara wymierzona APCOA wpisuje się w szersze działania UOKiK względem zarządców parkingów. W ostatnim czasie "wezwania do zmiany praktyk i postanowień mogących naruszać zbiorowe interesy konsumentów" otrzymały również - działające na terenie całej Polski - spółki:

ATPark z Jaworza,

Europark z Warszawy.

W obu przypadkach chodzi o ograniczanie sposobów składania reklamacji oraz wprowadzanie kierowców w błąd, czyli przekazywania informacji dotyczących konieczności poniesienia dodatkowych kosztów w związku z nieuiszczeniem żądanych opłat. Wiele wskazuje więc na to, że przeszło 822 tys. zł kary wymierzonej APCOA Parking Polska nie jest ostatnim słowem UOKiK w sprawie opłat za korzystanie z parkingów przy szpitalach i galeriach handlowych.



Kierowco - nie daj się zastraszyć. Prawa konsumenta a płatne parkingi

Inspektorzy UOKiK przypominają, że:

od 1 stycznia czas w jakim przedsiębiorca musi udzielić odpowiedzi na reklamację wynosi 14 dni. Po tym okresie reklamacja uznana jest za zasadną ,

, przepisy nie precyzują formy złożenia reklamacji. Można to zrobić np. za pomocą udostępnionego formularza, listownie na adres siedziby, mailowo czy osobiście. Przedsiębiorca ma obowiązek uwzględnić każdy rodzaj zgłoszenia, który do niego wpłynął.

Wjeżdżając na parking powinieneś wiedzieć ile zapłacisz za usługę parkowania, cena powinna być uwidoczniona w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości.

