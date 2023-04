Poznaliśmy datę otwarcia tunelu pod Świną. Kiedy pojadą nim pierwsi kierowcy?

Jak poinformowało Radio Eska - tunel o długości 3,2 km mający łączyć Wyspy Uznam i Wolin jest już praktycznie gotowy. Inwestycja, która ma znacząco usprawnić ruch mieszkańców nadmorskiego kurortu oraz ułatwić przejazd turystom, zostanie oddana do użytku w połowie czerwca tego roku. Wtedy też nastąpi uroczyste otwarcie obiektu.

Udało się zażegnać początkowe kłopoty

Na początku tego roku budowa tunelu pod Świną zaliczyła spore opóźnienie, na szczęście budowlańcom udało się nadgonić stracony czas.

Obecnie władze miasta stawiają już znaki drogowe - zarówno przed, jak i wewnątrz tunelu. Niedawno przeprowadzono także testy wentylatorów wyciągowych.

Reklama

Plac budowy jest już porządkowany, a wokół budynków układana jest kostka brukowa.

Odcinkowy pomiar prędkości

Miasto Świnoujście poinformowało także, że w tunelu pod Świną będzie obowiązywał odcinkowy pomiar prędkości. Dla samochodów osobowych dopuszczalna prędkość wyniesie 50 km/h. Po obu stronach tunelu umieszczone zostaną kamery, które zarejestrują czas przejazdu. System obliczy go na podstawie minięcia pierwszej kamery na wjeździe, do momentu opuszczenia tunelu. Sam przejazd tunelem będzie natomiast bezpłatny.

Łączna szacunkowa długość inwestycji to ok. 3200 m, długość tunelu drążonego metodą TBM wynosi 1483,80 m. Koszt budowy to ponad 900 mln zł. Aby przedostać się na Uznam należy obecnie skorzystać z przeprawy promowej, co często wiąże się z długim oczekiwaniem.

***