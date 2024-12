W lipcu tego roku firma Recaro - producent wysokiej jakości sportowych foteli samochodowych - ogłosiła bankructwo, które wstrząsnęło branżą motoryzacyjną. Niemieckie przedsiębiorstwo, które przez lata dostarczało swoje produkty do renomowanych marek, takich jak Porsche, Volkswagen, BMW czy Audi od wielu miesięcy zmagało się z problemami finansowymi.

Decyzja o zakończeniu działalności Recaro została ogłoszona w październiku, po wielu nieudanych próbach pozyskania nowego inwestora. W efekcie, syndyk zarządzający procesem upadłościowym firmy poinformował, że produkcja zostanie wstrzymana, a 200 pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie straci pracę. Teraz już wiadomo, że na szczęście tak się nie stanie.

Zdjęcie Recaro dostarcza fotele do wielu sportowych marek - m.in. do Forda Focusa ST. / INTERIA.PL

Recaro nie kończy działalność. Znalazł się włoski inwestor

Jak się bowiem okazuje, firma Recaro zostanie uratowana przed bankructwem. Kontrolę nad najstarszym na świecie producentem siedzeń przejmie włoska spółka Proma Group, która produkuje części samochodowe. Firma zdecydowała się na kontynuowanie działalności legendarnej marki, co oznacza nie tylko uratowanie przedsiębiorstwa, ale również szansę na zachowanie części dotychczasowych miejsc pracy. W oficjalnym komunikacie prasowym Proma ogłosiła, że planuje wznowić produkcję już w styczniu 2025 roku. W ramach restrukturyzacji zakłady produkcyjne Recaro zostaną przeniesione do Włoch, co ma zapewnić firmie nowe możliwości rozwoju i większą efektywność operacyjną

Upadłość Recaro była ciosem dla przemysłu motoryzacyjnego

Pierwsze informacje o problemach finansowych spółki Recaro pojawiły się w lipcu 2024 roku. Niemiecka firma, która od dziesięcioleci dostarcza fotele dla wielu sportowych modeli, od pewnego czasu mierzyła się z dużymi problemami finansowymi. Zarząd firmy próbował ratować sytuację poprzez samodzielną restrukturyzację. Plan ten jednak się nie powiódł.

Warto jednak zaznaczyć, że upadłość dotyczyła wyłącznie dywizji motoryzacyjnej Recaro. Przedsiębiorstwo już wiele lat temu rozszerzyło swoje portfolio produktów nie tylko na fotele przystosowane do samochodów, ale też na fotele lotnicze, foteliki dziecięce, a nawet specjalnie wyprofilowane krzesła dla graczy komputerowych. Wspomniane sektory działalności przedsiębiorstwa pozostały nietknięte przez problemy w branży motoryzacyjnej.