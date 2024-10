Niemiecka firma motoryzacyjna bankrutuje. Zwolni 200 osób

Krzysztof Pochłód Wiadomości

Firma Recaro to uznany producent foteli samochodowych. Od jakiegoś czasu kondycja firmy była coraz gorsza, a teraz wszystko wskazuje na to, że do końca roku zostanie zatrzymana produkcja. To oznacza likwidację ponad 200 miejsc pracy w fabryce zlokalizowanej niedaleko Stuttgartu w Kirchheim unter Teck.

Zdjęcie Niemiecki producent z branży motoryzacyjnej bankrutuje. Postępowanie upadłościowe ruszyło na początku października br. / Recaro / materiały prasowe