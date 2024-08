Niemiecki kryzys w branży motoryzacyjnej pochłania kolejne legendarne przedsiębiorstwa. Jak poinformowały zachodnie media branżowe - wniosek o upadłość ogłosił właśnie znany producent foteli samochodowych - firma Recaro. Niemiecka spółka, która od dziesięcioleci dostarcza fotele dla wielu sportowych modeli, od pewnego czasu mierzyła się z problemami finansowymi.

Upadłość Recaro zaskoczeniem dla pracowników

Według przekazanych informacji, wniosek upadłościowy okazał się nie lada zaskoczeniem dla 215 pracowników firmy. Swoje zdumienie brakiem jakiekolwiek komunikacji zaznaczyli także działacze związków zawodowych IG Metall. Ich zdaniem firma w niewystarczający sposób informowała o stanie spółki - zwłaszcza, że zatrudnieni od lat odraczali lub całkowicie zrzekali się wypłat, aby przyczynić się do "stabilizacji gospodarczej" w zakładzie.

Niestety na ten moment los pracowników wciąż jest niejasny. Wiadomo jednak, że Sąd Rejonowy w Esslingen wyznaczył już tymczasowy zarząd, a nad restrukturyzacją przedsiębiorstwa będzie czuwał delegowany prawnik.

Zdjęcie Recaro dostarczało fotele do wielu sportowych marek - m.in. do Forda Focusa ST / INTERIA.PL

Recaro to prawdziwa legenda. Te fotele są wszędzie

Historia marki sięga 1906 roku, kiedy to 32-letni Wilhelm Reutter założył firmę "Reutter, Wilhelm, Sattler". Początkowo przedsiębiorstwo z fabryką w Stuttgarcie produkowało nadwozia oraz koła do samochodów, a prężnie rozwijający się biznes i wysoka jakość produktów zwróciły uwagę wielu ówczesnych producentów motoryzacyjnych. Dość powiedzieć, że to właśnie Reutter w 1935 roku zaprojektował prototyp Volkswagena, nazwanego później "garbusem".

Przełom nastąpił w 1963 roku, gdy fabryka nadwozi Reutter oficjalnie trafiła w ręce Porsche. Wtedy też nastąpił podział marki, a Wilhelm Reutter utworzył nowy oddział o nazwie Recaro. Od tego czasu przedsiębiorstwo miało zajmować się produkcją foteli samochodowych, co nieprzerwanie trwa do dzisiaj. Co ciekawe z biegiem lat niemiecki koncern rozszerzył swoje portfolio produktów nie tylko na fotele przystosowane do modeli sportowych i wyczynowych, ale też na fotele lotnicze, foteliki dziecięce, a nawet specjalnie wyprofilowane krzesła dla graczy komputerowych. Tym samym przedsiębiorstwo zostało podzielone na kilka działów biznesowych.

W styczniu 2020 roku firma ogłosiła, że sprzedała swój biznes prywatnej spółce Raven Acquisitions z siedzibą w Detroit w stanie Michigan. To właśnie ona odpowiada za złożenie wniosku upadłościowego.