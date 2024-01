Potężne zwolnienia w Niemczech. Wszystkiemu winna elektryfikacja

Spis treści: 01 Ciemna strona elektryfikacji. Pracę straci kilka tysięcy osób

Pod koniec ubiegłego roku informowaliśmy o grupowych zwolnieniach w firmach podwykonawczych, które żyły z produkcji podzespołów niezbędnych przy budowie aut spalinowych. Jednakże teraz, kiedy wszyscy dążą do “czystej" mobilności i produkuje się coraz więcej aut bezemisyjnych, zapotrzebowanie na chociażby pompy wysokociśnieniowe czy komponenty do oczyszczania spalin, spada. Z uwagi na zmieniające się trendy, firmy Bosch i Continental do 2025 roku będą zmuszone zwolnić kilka tysięcy osób.

Ciemna strona elektryfikacji. Pracę straci kilka tysięcy osób

Z uwagi na słabnącą gospodarkę i rosnącą inflację, a także wzrost cen energii Bosch, zwolni do 1200 pracowników w sektorze oprogramowania, z czego ok. 950 stanowisk zostanie zlikwidowanych w samych Niemczech. Z tych samych powodów Continental planuje zlikwidować do 5,5 tys. stanowisk, z czego ponad 1 tys. w Niemczech.

Do listy poszkodowanych dołącza firma ZF Friedrichshafe, która specjalizuje się w produkcji skrzyń biegów. Jak się okazuje, z uwagi na pogłębiającą się inflację i kryzys w branży podyktowany elektryfikacją, do 2030 roku usuniętych zostanie nawet 12 tys. miejsc pracy w niemieckich zakładach ZF.

Zdjęcie Elektryfikacja niszczy niemieckie koncerny. Bosch, Continental i ZF zwolnią tysiące pracowników. / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Jak przekazał niemieckim mediom Achim Dietrich, przewodniczący rady zakładowej, firma może zostać zmuszona do przeniesienia produkcji do krajów, w których koszty zatrudnienia pracowników są znacznie mniejsze. Pracownicy zakładu protestowali już przed siedzibą w Friedrichshafen.

Ze sporymi problemami borykają się również wielkie koncerny. Volkswagen odnotowuje coraz mniejsze zainteresowanie autami elektrycznymi, co zmusza firmę do wstrzymywania produkcji, zamykania fabryk i redukcji miejsc pracy. Kryzys dotknął już zakład w Zwickau oraz Dreźnie.

Klienci, owszem, kupują auta bezemisyne, jednak chętniej wybierają tańsze samochody chińskich producentów. Reakcją Unii Europejskiej na ekspansję marek chińskich jest zamiar wprowadzenia ceł na produkowane w Chinach samochody elektryczne. W efekcie auta takie będą droższe, co na pewno ograniczy ich sprzedaż w Europie.