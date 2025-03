Na pełne wyniki finansowe holdingu poczekać musimy do 27 marca. Wstępne szacunki mówią, że roczna strata Porsche AG wynieść ma około 1,5 mld euro, a dług netto Porsche SE wzrośnie najprawdopodobniej do 5,2 mld euro.

Grupa Volkswagena, była w 2024 roku była drugim co do wielkości (za Toyotą) producentem samochodów na świecie, dostarczając klientom ponad 9,03 mln pojazdów (-2 proc.). Dla europejskich producentów szczególnie niepokojące mogą być dane z Chin. W regionie Azji i Pacyfiku popyt na nowe samochody Grupy VW zmalał o 10,3 proc. do 3,22 mln pojazdów. W samych Chinach sprzedaż Volkswagenów i Audi spadła w tym czasie do 2,928 mln, czyli o ponad 10 proc.