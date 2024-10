Spis treści: 01 Produkcja w Niemczech staje się coraz mniej opłacalna

Coraz ciemniejsze chmury gromadzą się nad niemieckim koncernem. Według dziennika finansowego "Handelsblatt" powołującego się na zaufane źródła z Volkswagena, sytuacja firmy skłoniła jej zarząd do poszukiwania oszczędności. Skutkiem tego przedsiębiorstwo zostało zmuszone do przeprowadzenia szeroko zakrojonej restrukturyzacji, a to z kolei oznacza masowe zwolnienia, zamykane fabryki oraz obniżki dotychczasowych wynagrodzeń. W ten sposób koncern planuje zaoszczędzić nawet cztery miliardy euro.

Produkcja w Niemczech staje się coraz mniej opłacalna

Jak tłumaczył niedawno dyrektor generalny koncernu Volkswagen Oliver Blume, konkurencyjność niemieckiej gospodarki jest niższa niż wcześniej, a produkcja w Niemczech staje się coraz mniej opłacalna. Z uwagi na rosnące ceny energii, wysokie płace i coraz gorszą dostępność surowców, a także niemiecką biurokrację, przyszłość wielu zakładów z sektora motoryzacyjnego od dłuższego czasu jest zagrożona. Co więcej, problemy dotykają wszystkich, nawet największych producentów, których pozycja jeszcze do niedawna wydawała się nie do nadszarpnięcia.

Spadek zainteresowania elektrykami gwoździem do trumny

W przypadku Volkswagena nie bez znaczenia jest także spadek zainteresowania samochodami elektrycznymi. Dotychczasowy plan inwestycyjny koncernu zakładał nacisk właśnie na produkcję pojazdów bateryjnych, jednak po ukróceniu niemieckich dopłat do modeli elektrycznych, ich sprzedaż zaliczyła gwałtowne spadki. Z tego powodu Volkswagen zrezygnował m.in. z wybudowania nowej fabryki elektryków pod Wolfsburgiem. Jak zauważył niedawno dyrektor finansowy marki Arno Antlitz, spadek załamanie sprzedaży samochodów już teraz doprowadziło do sytuacji, że firma ma o kilka fabryk za dużo.

To wydarzenie bez precedensu w historii marki

Eksperci przekonują, że zamknięcie niemieckich zakładów przez Volkswagena - jeśli do nich dojdzie - będzie wydarzeniem bez precedensu w 87-letniej historii marki. Niemiecki koncern nigdy nie zdecydował się na takie działanie na swoim rodzimym rynku, a działania producenta już teraz odbiły się szerokim echem. Niemieckie związki zawodowe już teraz oskarżyły zarząd marki o złe zarządzanie całym koncernem i przedkładanie zysków ponad rozwój i bezpieczeństwo zatrudnienia. Związkowcy zapowiedzieli "stawienie silnego oporu przeciwko tym planom". Jakiś czas temu do sprawy odniósł się także sam wicekanclerz Niemiec Robert Habeck, który zaznaczył, że tak duży koncern jak Volkswagen, musi "być odpowiedzialny wobec swojego kraju".