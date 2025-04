E-fasiąg bazuje na autorskiej platformie Innovation AG o nazwie EAGLE. Jest to ”turystyczny” pojazd wolnobieżny z dopuszczeniem do ruchu. Oznacza to, że jego komponenty są zgodne z regulaminami ONZ i obowiązującymi w Polsce rozporządzeniami dotyczącymi warunków technicznych i wyposażenia pojazdów.

Sam pojazd, który stylistyką nawiązuje do fasiągów wykorzystywanych w Tatrzańskim Parku Narodowym, mierzy 6204 mm długości, 2191 mm szerokości i 2639 mm wysokości. Dopuszczalna ładowność wynosi 1170 kg, co oznacza, że podczas jednego kursu kierowca może zabrać maksymalnie 13 pasażerów.

Źródłem energii są akumulatory o pojemności 104 kWh. W przeciwieństwie do eVanPL w konstrukcji układu napędowego nie znajdziemy też - optymalizującej zużycie energii - dwustopniowej przekładni. Nie było potrzeby jej stosowania, bo jako pojazd wolnobieżny e-fasiąg poruszać się może z maksymalna prędkością do 25 km/h.

E-Fasiąg to nie koniec. Co dalej z polskim samochodem elektrycznym?

Prezes Innovation AG Albert Gryszczuk nie ukrywa, że nawiązanie współpracy z zielonogórskim E-mobility Innovation HUB, od którego firma dzierżawi hale produkcyjną, to krok do uruchomienia produkcji elektrycznego samochodu dostawczego eVanPL.

eVanPL gotowy do produkcji. Polski samochód elektryczny to nie fikcja

Do dziś powstało kilka jeżdżących egzemplarzy - każdy z dopuszczeniem drogowym. Auto już od ponad roku jest gotowe do produkcji w warunkach ”zbliżonych do manufaktury” w oparciu o przepisy homologacyjne EUSSTA (homologacja typu UE dla pojazdów produkowanych w małych seriach - do 1500 egzemplarzy).