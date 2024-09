Spis treści: 01 eVANpl powstanie w Polsce? Szanse są "bardzo duże"

Sześć złotych. Tyle, przy braku własnej instalacji fotowoltaicznej, wynosić może koszt zawiezienia efasiągiem nad Morskie Oko 13 pasażerów. Sam elektryczny pojazd ze Zgorzelca jest w stanie obsługiwać trasę na jednym ładowaniu nawet przez - uwaga - trzy dni. Takie wnioski płyną z testów polskiego elektrycznego samochodu dostawczego eVanPL, na którego platformie bazuje efasiąg, jakie odbyły się w czerwcu na drodze do Morskiego Oka i najnowszych prób, jakim poddawany był sam efasiąg w - nomen omen - Górach Izerskich.

Efasiąg to zbudowany w ekspresowym tempie pojazd wolnobieżny z pełnym dopuszczeniem do ruchu. Oznacza to, że jego komponenty są zgodne z regulaminami ONZ i obowiązującymi w Polsce rozporządzeniami dotyczącymi warunków technicznych i wyposażenia pojazdów. Wysokie tempo prac przy efasiągu było możliwe dzięki temu, że bazą dla stworzenia "elektrycznej furmanki" stała się w całości stworzona przez polskich konstruktorów ze Zgorzelca platforma EAGLE. Ta sama, która stanowi fundament dla, nagrodzonego w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, polskiego elektrycznego samochodu dostawczego eVanPL.



Swoją drogą, szanse na stworzenie w Polsce fabryki eVana, zdaniem prezesa Innovation AG Alberta Gryszczuka, są obecnie "bardzo duże". Auto czeka na dopięcie wszystkich formalności związanych z homologacją. Wbrew pozorom nie chodzi jednak o sprawy techniczne, ale toczące się z potencjalnymi partnerami rozmowy dotyczące współfinansowania projektu i związane z tym zawiłości prawne (np. stworzenie odpowiedniej spółki celowej).

Sam pojazd od dawna jest gotowy do produkcji w warunkach zbliżonych do manufaktury w oparciu o przepisy homologacyjne EUSSTA (homologacja typu UE dla pojazdów produkowanych w małych seriach - do 1500 egzemplarzy).

Do tej pory powstały już trzy w pełni funkcjonalne prototypy eVanaPL, każdy z dopuszczeniem drogowym. Jeden będzie jednak musiał zostać zniszczony w planowanych na kolejne miesiące testach zderzeniowych.

A jak jeździ się bazującym na evanie efasiągiem? Otwarte nadwozie sprawia, że za kierownicą faktycznie poczuć się można jak fiakr. Sam pojazd, który stylistyką nawiązuje do fasiągów wykorzystywanych w Tatrzańskim Parku Narodowym, mierzy 6204 mm długości, 2191 mm szerokości i 2639 mm wysokości. Dopuszczalna ładowność wynosi 1170 kg, co oznacza, że podczas jednego kursu kierowca może zabrać maksymalnie 13 pasażerów.



Podobnie jak w przypadku "evana" w zasadzie wszystko - od platformy, przez napęd, na zabudowie kończąc, zaprojektowano i zbudowano w Innovation AG. Od zewnętrznych dostawców pochodzą w zasadzie tylko akumulatory trakcyjne (pojemność 104 kWh) i silnik. Mówiąc o platformie EAGLE warto podkreślić, że cała jej architektura powstała w Polsce, samodzielnie zaprojektowano i wykonano nawet takie elementy, jak chociażby wahacze.



Zdjęcie Efasiąg bazuje na platformie EAGLE skonstruowanej z w Polsce z myślą o polskim elektrycznym samochodzie dostawczym eVanPL / INTERIA.PL

Warto też nadmienić, że chociaż efasiąg bazuje na eVanPL, konstrukcja pojazdu została dostosowana do trudnych górskich warunków. Przykładowo, w miejsce stosowanych w samochodzie dostawczym miechów powietrznych, pojawiły się solidne sprężyny, które gwarantować mają większą niezawodność na kamienistych szlakach. Bo, co prawda, droga nad Morskie Oko jest w całości asfaltowa, to producent zakłada dla pojazdu znacznie szersze zastosowanie.

Samą zabudowę, która w całości powstała pod Zgorzelcem, zaprojektowano w taki sposób, by efasiąg mógł być eksploatowany również w warunkach zimowych. Na etapie projektu wzięto pod uwagę możliwość zamontowania na kołach napędowych zestawu trójkątnych wózków gąsiennicowych. W przeciwieństwie do jednego z prototypów eVanPL, którym miałem okazję jeździć już w ubiegłym roku, w efasiągu nie znajdziemy też dwubiegowej przekładani optymalizującej zużycie energii.

Zdjęcie Efasiąg w całości powstał w polskiej firmie Innovation A.G (Albert Gryszczuk) z Trójcy pod Zgorzelcem / Paweł Rygas / INTERIA.PL

Nie ma takiej potrzeby, bo jako pojazd wolnobieżny (wóz ma napęd na przednią oś) efasiąg rozpędza się do maksymalnej prędkości 25 km/h. Sam układ napędowy musiał też zostać odpowiednio przestrojony tak, by zapewnić komfort pasażerom (łagodne liniowe przyspieszenie) i zmaksymalizować odzysk energii w czasie zjazdu. System zarządzania energią (w całości dzieło polskich inżynierów) doprecyzowano do tego stopnia, że gdyby pusty efasiąg wjechał nad Morskie Oko, po zjeździe na dół z kompletem pasażerów miałby w akumulatorach więcej energii niż wyruszając w górę.

Trudno powiedzieć, czy stworzony na Dolnym Śląsku pojazd przypadnie do gustu przywiązanym do tradycji góralom, ale potencjał drzemiący w tej konstrukcji nie ogranicza się jedynie do Morskiego Oka. Dzięki niskiemu zużyciu energii i cichej pracy, efasiąg z powodzeniem może być wykorzystywany w turystyce nie tylko w górach. Zainteresowanie polską konstrukcją wykazują już branża hotelarska i parki narodowe (np. na Słowacji).

Jak sądzicie, czy polski elektryczny wóz dla branży turystycznej okaże się międzynarodowym hitem na miarę Solarisa? Trzymamy kciuki.