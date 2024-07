Jak poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie, doszło do zatrzymania kierowcy Volkswagena, który przykuł uwagę funkcjonariuszy pełniących patrol w miejscowości Klon w gminie Rozogi. Mężczyzna oraz podróżujący z nim pasażerowie nie mieli zapiętych pasów bezpieczeństwa, a po sprawdzeniu danych osobowych 29-latka wyszło na jaw, że nie posiada uprawnień do kierowania samochodem. To jednak nie wszystko.

Stan auta zagrażał bezpieczeństwu ruchu drogowego

W trakcie kontroli okazało się, że samochód młodego mężczyzny nie został poddany obowiązkowym badaniom technicznym w odpowiednim terminie. Podczas przeprowadzania czynności, policjanci ujawnili także liczne usterki w pojeździe, z czego niektóre zagrażały bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

W takich okolicznościach mundurowi byli zmuszeni do zatrzymania dowodu rejestracyjnego samochodu, a na kierującego zostały nałożone 4 mandaty karne o łącznej kwocie 6200 złotych. W związku z kierowaniem pojazdem bez wymaganych uprawnień policjanci sporządzili dokumentację, która zostanie przekazana do Sądu Rejonowego w Szczytnie.

Zdjęcie Za kierowaniem pojazdem bez wymaganych uprawnień policjanci sporządzili dokumentację, która zostanie przekazana do Sądu Rejonowego. Fot. Ilustracyjna / PIOTR JEDZURA/REPORTER / East News

Jazda bez prawa jazdy w Polsce. Jaka grozi kara?

Sprawca czynu z art. 94 Kodeksu Wykroczeń musi liczyć się z konsekwencjami swojego zachowania. Kodeks wykroczeń stawia bowiem sprawę jasno:

Zgodnie z art. 94 § 1 k.w. kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 zł.

Oznacza to, że kierowanie pojazdem bez wymaganych uprawnień kierowca zostanie ukarany grzywną w wysokości co najmniej 1500 złotych. Natomiast górna granica to nawet 30 tys. złotych. Do tego otrzyma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów na okres od sześciu miesięcy do trzech lat.

Warto wiedzieć, że jako kierowcy prowadzący bez uprawnień traktowani są nie tylko ci, którzy nigdy nie uzyskali prawa jazdy. Z taką karą muszą liczyć się również kierowcy, którzy stracili swoje uprawnienia, ponieważ przekroczyli liczbę punktów, a także osoby posługujące się dokumentem, którego termin ważności upłynął.