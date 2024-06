Nowe limuzyny Orlenu. Obajtek kpi z nowych władz, a te... nokautują

Daniel Obajtek o podwyżkach gazu

Były prezes Orlenu, dziś europoseł i świadek w kilku postępowaniach prowadzonych przez prokuraturę, pochwalił jednocześnie swoje dokonania: "O Danielu Obajtku przypomnicie sobie jesienią i zimą, przy horrendalnych podwyżkach za gaz, kiedy my obniżyliśmy je dla przedsiębiorców aż 9-krotnie i kiedy prawie 30 mld zł trafiło na zamrożenie cen gazu dla 7 mln polskich domów i 35 tys. podmiotów wrażliwych".

Reklama

Sprawą nowych - jak wynikało z wpisu Daniela Obajtka - samochodów dla Orlenu zainteresowało się radio ZET. Dziennikarze zwrócili się do spółki o wyjaśnienia.

Odpowiedź biura prasowego nie pozostawiła wątpliwości. Czytamy w nim: "Nowy Zarząd Orlen nie kupił żadnego auta na swoje potrzeby. Poniżej przedstawiamy daty umów leasingu poszczególnych aut, nie wszystkie samochody są obecnie wykorzystywane. Każda umowa leasingu była poprzedzona zamówieniami składanymi w latach 2021-2023. Jest to jednocześnie najdroższa flota aut w historii Spółki, z której korzystał zarząd Orlen".

Jakie luksusowe samochody obecnie ma Orlen?

W przesłanej radiu ZET informacji, biuro prasowe Orlenu podało również, jakie samochody pozyskał zarząd Orlenu kierowany przez Daniel Obajtka. Na liście znajdują się rzeczywiście modele z najwyższej półki, co ciekawe - wyłącznie niemieckie. Cytując informację przesłaną przez Orlen, chodzi o:

trzy samochody AUDI A8 4.0Long Quattro 460KM Tiptronic - data leasingu: kwiecień 2021

AUDI A8 3.0Long Quattro 340KM Tiptronic - data leasingu: kwiecień 2021

trzy samochody BMW M750e xDrive - data leasingu: czerwiec 2023

AUDI A6 55 TFSI 340 kM Quattro - data leasingu: marzec 2022

dwa samochody BMW 750Li xDrive Sedan - data leasingu: czerwiec 2022

BMW 750E XDRIVE - data leasingu: maj 2024, umowa podpisana na podstawie zamówienia dla członka zarządu we wrześniu 2023 roku.

Zarząd Orlenu pod wodzą Obajtka postawił na auta z Niemiec

Jak widać, we flocie Orlenu dominują najwyższe modele Audi i BMW. Władze koncernu mają do dyspozycji w sumie cztery egzemplarze Audi A8 z przedłużonym rozstawem osi i napędem na wszystkie koła. Trzy z nich są napędzane przez benzynowy silnik V8 o pojemności czterech litrów i mocy 460 KM. Taki samochód rozpędza się do 100 km/h w 4,5 s, a jego ceny zaczynają się od niespełna 600 tys. zł. W naszej redakcji testowaliśmy taki samochód, którego cena po doposażeniu niebezpiecznie zbliżyła się do 900 tys. zł. Natomiast jeden egzemplarz tego modelu we flocie Orlenu posiada 340-konny silnik benzynowy V6.

Zdjęcie BMW serii 7 / Karol Tynka / INTERIA.PL

Ponadto Orlen dysponuje jedną sztuką Audi A6, czyli modelu nieco mniejszego niż A8. Samochód również posiada silnik benzynowy silnik V6 o mocy 340 KM.

We flocie Orlenu znajdziemy również sześć samochodów BMW, wyłącznie najwyższej serii 7. Dwa z nich mają przedłużony rozstaw osi (są modele jeszcze poprzedniej generacji, wyprodukowane 2022 roku), wszystkie - napęd na cztery koła. Najnowsze auto Orlen odebrał w maju tego roku, jest to wersja z napędem hybrydowym typu plug-in o mocy systemowej 489 KM (benzynowy silnik ma 6 cylindrów i trzy litry pojemności). To taki sam samochód, jak trzy egzemplarze z roku 2023.



Ceny takiego modelu zaczynają się od około 650 tys. zł.